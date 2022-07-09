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Сейсембаев: Путин думал, что Токаев будет более податливым, марионеткой в его руках

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Сейсембаев: Путину было выгодно, чтобы пришел Токаев вместо Назарбаева
Сейсембаев: Путину было выгодно, чтобы пришел Токаев вместо Назарбаева
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Казахстанский бизнесмен Маргулан Сейсембаев считает, что президент РФ Владимир Путин был заинтересован, чтобы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев остался у власти, но рассчитывал, что тот будет более податливым. Такое мнение бизнесмен высказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

По мнению Сейсембаева, массовые январские протесты в Казахстане и насилие, которое за ними последовало, стали следствием борьбы за власть между Токаевым и первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым. В этой борьбе, по мнению бизнесмена, Путин поддержал Токаева.

"Думаю, это тот уникальный случай, когда Путину было выгодно, чтобы Назарбаев не вернулся, потому что он [его] видел, когда Путин [еще] был помощником [председателя Ленинградского городского совета народных депутатов Анатолия Собчака], бегал у [первого президента Бориса] Ельцина... Любой правитель не любит и уничтожает всех, кто видел его позор в прошлом. Поэтому для него Назарбаев был очень неудобной фигурой", – считает Сейсембаев.

Он предполагает, что во время неформальной встречи глав государств СНГ, которая состоялась в конце декабря 2021 года в Санкт-Петербурге, Путин сказал Токаеву, что поддержит его.

"Думаю, он Токаеву сказал: "Если что, забирай власть, я тебя поддержу". Это была такая договоренность, я думаю. После этого все и началось. 6 января, как приехал в страну Назарбаев, я думаю, он прямо наверняка команды не давал, мог просто своим племянникам головой сделать кивок, [чтобы было ясно] что надо начинать "спецоперацию" (племянник Назарбаева Самат Абишев тогда работал первым заместителем председателя Комитета нацбезопасности Казахстана "ГОРДОН"). Сразу по приезде Назарбаев понял, что из-под ног уходит почва, и поэтому сразу началась вот эта "спецоперация". Но, к счастью нашему, у него это не получилось", – сказал Сейсембаев.

Бизнесмен убежден: Путин рассчитывал, что Токаев будет "определенной марионеткой" в его руках.

"Путину было выгодно, чтобы пришел Токаев вместо Назарбаева, но он думал, что Токаев будет более податливым, на самом деле. Он был наверняка уверен, что это будет определенная марионетка в его руках", – сказал Сейсембаев.

При этом, по мнению бизнесмена, ошибочно думать, что преемник всегда захочет оставаться в зависимости от своего предшественника.

"Это иллюзия, что преемником можно будет управлять. Иллюзия! Преемник всегда, когда набирает силу, грубо говоря, кидает патрона, который его поставил. Это власть, здесь другие законы. Вся власть строится на обмане. Это основа власти", – подчеркнул он.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В первые дни января 2022 года Казахстан охватили массовые протесты. Акции, начавшиеся как локальные митинги против повышения цен на сжиженный газ, приобрели общенациональный и политический характер. Одним из требований протестующих был полный уход Назарбаева из власти.

После протестов Токаев отправил правительство в отставку и сместил Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Родственники Назарбаева потеряли высокие посты в государственных учреждениях и компаниях.

В июне в Казахстане провели конституционную реформу – Токаев обещал политические преобразования после протестов. Согласно принятым поправкам, Казахстан преобразуется в президентскую республику с доминирующими полномочиями парламента, а Назарбаев лишен статуса "елбасы".

После нападения РФ на Украину Казахстан, по данным источников американского телеканала NBC News, отказал России в просьбе отправить своих военных в Украину. МИД Казахстана заявил, что страна заинтересована в том, чтобы Украина оставалась независимым и территориально целостным государством.

Кроме того, в июне на форуме в России президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в присутствии Путина заявил, что "ЛДНР" – квазигосударственные территории, которые Казахстаном не признаются.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Казахстан, Нурсултан Назарбаев, Касым-Жомарт Токаев, Маргулан Сейсембаев, протесты в Казахстане 2022
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