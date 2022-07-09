Сейсембаев: Путин думал, что Токаев будет более податливым, марионеткой в его руках

По мнению Сейсембаева, массовые январские протесты в Казахстане и насилие, которое за ними последовало, стали следствием борьбы за власть между Токаевым и первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым. В этой борьбе, по мнению бизнесмена, Путин поддержал Токаева.

"Думаю, это тот уникальный случай, когда Путину было выгодно, чтобы Назарбаев не вернулся, потому что он [его] видел, когда Путин [еще] был помощником [председателя Ленинградского городского совета народных депутатов Анатолия Собчака], бегал у [первого президента Бориса] Ельцина... Любой правитель не любит и уничтожает всех, кто видел его позор в прошлом. Поэтому для него Назарбаев был очень неудобной фигурой", – считает Сейсембаев.

Он предполагает, что во время неформальной встречи глав государств СНГ, которая состоялась в конце декабря 2021 года в Санкт-Петербурге, Путин сказал Токаеву, что поддержит его.

"Думаю, он Токаеву сказал: "Если что, забирай власть, я тебя поддержу". Это была такая договоренность, я думаю. После этого все и началось. 6 января, как приехал в страну Назарбаев, я думаю, он прямо наверняка команды не давал, мог просто своим племянникам головой сделать кивок, [чтобы было ясно] что надо начинать "спецоперацию" (племянник Назарбаева Самат Абишев тогда работал первым заместителем председателя Комитета нацбезопасности Казахстана. – "ГОРДОН"). Сразу по приезде Назарбаев понял, что из-под ног уходит почва, и поэтому сразу началась вот эта "спецоперация". Но, к счастью нашему, у него это не получилось", – сказал Сейсембаев.

Бизнесмен убежден: Путин рассчитывал, что Токаев будет "определенной марионеткой" в его руках.

"Путину было выгодно, чтобы пришел Токаев вместо Назарбаева, но он думал, что Токаев будет более податливым, на самом деле. Он был наверняка уверен, что это будет определенная марионетка в его руках", – сказал Сейсембаев.

При этом, по мнению бизнесмена, ошибочно думать, что преемник всегда захочет оставаться в зависимости от своего предшественника.

"Это иллюзия, что преемником можно будет управлять. Иллюзия! Преемник всегда, когда набирает силу, грубо говоря, кидает патрона, который его поставил. Это власть, здесь другие законы. Вся власть строится на обмане. Это основа власти", – подчеркнул он.

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