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Сейсембаев: В Казахстане за 30 лет все устали от Назарбаева. Даже если бы ему удалось обратно вернуть власть, народ бы его снес

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По мнению Сейсембаева, в январе этого года "старый клан Назарбаева пытался сместить Токаева"
По мнению Сейсембаева, в январе этого года "старый клан Назарбаева пытался сместить Токаева"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Казахстанский бизнесмен Маргулан Сейсембаев считает, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не сможет вернуться к власти – даже если ему это удастся, он не сможет удержаться из-за сопротивления народа. Об этом Сейсембаев заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Все устали от Назарбаева. 30 лет правления. От него просто устали. Даже если ему удалось бы обратно вернуть власть, то я уверен, народ поднялся бы и все равно его снесли бы", – сказал Сейсембаев. 

Во время протестов в Казахстане в январе 2022 года одним из требований митингующих был полный уход Назарбаева из власти. СМИ писали, что во время протестов политик с семьей покинул страну, однако 8 января пресс-секретарь заявил, что Назарбаев находится в столице Казахстана и оказывает поддержку Касым-Жомарту Токаеву, который занял должность президента после отставки Назарбаева.

По мнению Сейсембаева, в этот период в Казахстане шла борьба клана Назарбаева за власть.  

Он отметил, что власти официально озвучивали разные версии относительно ввода войск Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстан во время протестов в январе, но "правда выходит наружу". 

"Никаких 20 тыс. боевиков не было. Это президента Токаева вводили в заблуждение генералы, которые были на стороне мятежников. Я считаю, что это старый клан Назарбаева пытался сместить Токаева. Я не верю в эти байки про террористов, зарубежных засланцев, десантников. У нас настолько сильная власть, настолько сильный Комитет национальной безопасности, что чтобы сюда просочились 10 тыс. иностранцев – это вопрос. А тут тысячами они оперируют. Это невозможно в принципе, если не дело рук их самих", – добавил Сейсембаев. 

Бизнесмен считает, что президенту РФ Владимиру Путину было выгодно, чтобы Назарбаев не вернулся к власти и он мог заверить Токаева в поддержке. 

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Контекст:

В первые дни января Казахстан охватили массовые протесты. Акции, начавшиеся как локальные митинги против повышения цен на сжиженный газ, приобрели общенациональный и политический характер. Вскоре протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями.

5 января стране ввели режим режим чрезвычайного положения, в тот же день ОДКБ по просьбе Токаева ввела в Казахстан "миротворческие силы", позже войска вывели, режим ЧП сняли 19 января. По официальным данным, в ходе январских беспорядков погибли 227 человек (из них 19 сотрудников силовых структур и военнослужащие), более тысячи получили ранения, сообщало "Радио Азаттык".

Токаев 5 января отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана.

Назарбаев 9 января самостоятельно решил передать пост председателя Совета безопасности республики Токаеву. В начале февраля Токаев подписал закон, которым Назарбаева лишили всех должностей в Казахстане.

У него еще оставался статус "елбасы" – "отца нации", однако в июне 2022 года в Казахстане провели конституционную реформу – Токаев обещал политические преобразования после протестов. Согласно принятым поправкам Казахстан преобразуется в президентскую республику с доминирующими полномочиями парламента, а Назарбаев лишен статуса "елбасы".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Казахстан, террористы, беспорядки, Нурсултан Назарбаев, власть, Маргулан Сейсембаев
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