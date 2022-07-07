Сейсембаев: В Казахстане за 30 лет все устали от Назарбаева. Даже если бы ему удалось обратно вернуть власть, народ бы его снес

"Все устали от Назарбаева. 30 лет правления. От него просто устали. Даже если ему удалось бы обратно вернуть власть, то я уверен, народ поднялся бы и все равно его снесли бы", – сказал Сейсембаев.
Во время протестов в Казахстане в январе 2022 года одним из требований митингующих был полный уход Назарбаева из власти. СМИ писали, что во время протестов политик с семьей покинул страну, однако 8 января пресс-секретарь заявил, что Назарбаев находится в столице Казахстана и оказывает поддержку Касым-Жомарту Токаеву, который занял должность президента после отставки Назарбаева.
По мнению Сейсембаева, в этот период в Казахстане шла борьба клана Назарбаева за власть.
Он отметил, что власти официально озвучивали разные версии относительно ввода войск Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстан во время протестов в январе, но "правда выходит наружу".
"Никаких 20 тыс. боевиков не было. Это президента Токаева вводили в заблуждение генералы, которые были на стороне мятежников. Я считаю, что это старый клан Назарбаева пытался сместить Токаева. Я не верю в эти байки про террористов, зарубежных засланцев, десантников. У нас настолько сильная власть, настолько сильный Комитет национальной безопасности, что чтобы сюда просочились 10 тыс. иностранцев – это вопрос. А тут тысячами они оперируют. Это невозможно в принципе, если не дело рук их самих", – добавил Сейсембаев.
Бизнесмен считает, что президенту РФ Владимиру Путину было выгодно, чтобы Назарбаев не вернулся к власти и он мог заверить Токаева в поддержке.
В первые дни января Казахстан охватили массовые протесты. Акции, начавшиеся как локальные митинги против повышения цен на сжиженный газ, приобрели общенациональный и политический характер. Вскоре протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями.
5 января стране ввели режим режим чрезвычайного положения, в тот же день ОДКБ по просьбе Токаева ввела в Казахстан "миротворческие силы", позже войска вывели, режим ЧП сняли 19 января. По официальным данным, в ходе январских беспорядков погибли 227 человек (из них 19 сотрудников силовых структур и военнослужащие), более тысячи получили ранения, сообщало "Радио Азаттык".
Токаев 5 января отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана.
Назарбаев 9 января самостоятельно решил передать пост председателя Совета безопасности республики Токаеву. В начале февраля Токаев подписал закон, которым Назарбаева лишили всех должностей в Казахстане.
У него еще оставался статус "елбасы" – "отца нации", однако в июне 2022 года в Казахстане провели конституционную реформу – Токаев обещал политические преобразования после протестов. Согласно принятым поправкам Казахстан преобразуется в президентскую республику с доминирующими полномочиями парламента, а Назарбаев лишен статуса "елбасы".