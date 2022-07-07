Сейсембаев: В Казахстане за 30 лет все устали от Назарбаева. Даже если бы ему удалось обратно вернуть власть, народ бы его снес

По мнению Сейсембаева, в январе этого года "старый клан Назарбаева пытался сместить Токаева" Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Все устали от Назарбаева. 30 лет правления. От него просто устали. Даже если ему удалось бы обратно вернуть власть, то я уверен, народ поднялся бы и все равно его снесли бы", – сказал Сейсембаев.

Во время протестов в Казахстане в январе 2022 года одним из требований митингующих был полный уход Назарбаева из власти. СМИ писали, что во время протестов политик с семьей покинул страну, однако 8 января пресс-секретарь заявил, что Назарбаев находится в столице Казахстана и оказывает поддержку Касым-Жомарту Токаеву, который занял должность президента после отставки Назарбаева.

По мнению Сейсембаева, в этот период в Казахстане шла борьба клана Назарбаева за власть.

Он отметил, что власти официально озвучивали разные версии относительно ввода войск Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстан во время протестов в январе, но "правда выходит наружу".

"Никаких 20 тыс. боевиков не было. Это президента Токаева вводили в заблуждение генералы, которые были на стороне мятежников. Я считаю, что это старый клан Назарбаева пытался сместить Токаева. Я не верю в эти байки про террористов, зарубежных засланцев, десантников. У нас настолько сильная власть, настолько сильный Комитет национальной безопасности, что чтобы сюда просочились 10 тыс. иностранцев – это вопрос. А тут тысячами они оперируют. Это невозможно в принципе, если не дело рук их самих", – добавил Сейсембаев.

Бизнесмен считает, что президенту РФ Владимиру Путину было выгодно, чтобы Назарбаев не вернулся к власти и он мог заверить Токаева в поддержке.

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