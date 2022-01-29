"Сбривают бороды, меняют внешность". Токаев рассказал о боевиках, прибывавших в Казахстан как гастарбайтеры

"Этих людей, естественно, материальные ценности не интересовали. Они руководили атаками на административные здания, их интересовали уголовные дела, досье на сотрудников правоохранительных органов, это была тщательно спланированная акция по своей сути террористическая с привлечением боевиков из-за рубежа", – сказал он.

Президент, ссылаясь на данные следствия, утверждает, что "боевики организовали захват аэропорта" в Алматы "для того, чтобы обеспечить проход через него граждан, прилетевших из одного центральноазиатского города".

"Это были подготовленные боевики, которые, естественно прилетели, под видом гастарбайтеров, их провели через пограничные стойки, запустили в город и приступили к руководству операции", – объяснил Токаев.

Он также рассказал, куда затем пропали эти "боевики".

"Очень многие боевики, в том числе и их командиры, покинули Алматы. Кто-то растворился в сельской местности, кто-то переехал через границу, ушел в соседние республики, кто-то по-другому замаскировался и ушел в подполье. Есть факты, когда они сбривают бороды, меняют внешность, перевоплощаются в гражданских лиц и, если их арестовывают, они кричат, что случайные прохожие, но так не бывает", – цитирует Токаева Tengrinews.kz.