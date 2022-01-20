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В Казахстане полиция объявила о "тайных захоронениях" участников протестов в Алматы

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Силовикам в Казахстане разрешали стрелять без предупреждения
Силовикам в Казахстане разрешали стрелять без предупреждения
Фото: ЕРА

В департаменте полиции Алматы утверждают, что обнаружены тайные захоронения "погибших боевиков", участвовавших в январских событиях в Казахстане. Об этом 20 января проинформировал Telegram-канал "Алматинская трагедия", публикующий официальную информацию об антитеррористической операции в стране.

"Да, подтверждаю информацию. Тайные захоронения производились для того, чтобы затруднить идентификацию участников беспорядков", – сказала представитель полиции Алматы Салтанат Азирбек.

Канал также приводит информацию начальника департамента полиции Алматы Каната Таймерденова, что "во время беспорядков было совершено порядка семи нападений на морг, и 41 тело погибших было похищено неизвестными лицами".

7 января, на шестой день массовых протестов в Казахстане, президент Касым-Жомарт Токаев разрешил силовикам стрелять без предупреждения.

10 января Токаев заявлял о нападении на страну "международных террористов" и о том, что боевики забирали тела своих бойцов с мест боев и вывозили их из моргов.

15 января Генпрокуратура Казахстана заявляла о не менее чем 225 погибших и 4578 пострадавших во время протестных акций в стране.

Представители оппозиции считают, что данные о погибших занижены.

Контекст:

В первые дни января Казахстан охватили массовые протесты. Акции, начавшиеся как локальные митинги против повышения цен на сжиженный газ, приобрели общенациональный и политический характер. Одним из требований протестующих было полное отстранение от власти первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Вскоре протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями.

5 января Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжились.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Вечером 5 января Токаев заявил о "террористической угрозе" в связи с протестами и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Россия.

В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Вскоре они "приступили к выполнению задач" в этой стране. Силы ОДКБ возглавлял командующий воздушно-десантными войсками РФ Андрей Сердюков, руководивший оккупацией Крыма.

Токаев 11 января заявил, что миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена. 13 января в минобороны РФ сообщили, что военные из стран ОДКБ начали покидать Казахстан, вывод войск планировали завершить 19 января.

Режим ЧП в стране отменили с 19 января.

Теги: Казахстан, протесты, полиция, беспорядки, массовые захоронения, Алматы, погибшие, силовики, протесты в Казахстане 2022
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