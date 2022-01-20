В Казахстане полиция объявила о "тайных захоронениях" участников протестов в Алматы

"Да, подтверждаю информацию. Тайные захоронения производились для того, чтобы затруднить идентификацию участников беспорядков", – сказала представитель полиции Алматы Салтанат Азирбек.

Канал также приводит информацию начальника департамента полиции Алматы Каната Таймерденова, что "во время беспорядков было совершено порядка семи нападений на морг, и 41 тело погибших было похищено неизвестными лицами".

7 января, на шестой день массовых протестов в Казахстане, президент Касым-Жомарт Токаев разрешил силовикам стрелять без предупреждения.

10 января Токаев заявлял о нападении на страну "международных террористов" и о том, что боевики забирали тела своих бойцов с мест боев и вывозили их из моргов.

15 января Генпрокуратура Казахстана заявляла о не менее чем 225 погибших и 4578 пострадавших во время протестных акций в стране.

Представители оппозиции считают, что данные о погибших занижены.