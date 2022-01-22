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В Казахстане после акций протеста расследуют 45 уголовных дел о терроризме – прокуратура

Протесты начинались как локальные митинги против повышения цен на газ
Протесты начинались как локальные митинги против повышения цен на газ
Фото: ЕРА

В Казахстане в связи с январскими массовыми протестами расследуются 819 уголовных дел. Об этом 22 января сообщил на брифинге представитель генеральной прокуратуры страны Елдос Килымжанов, информирует "Радио Азаттык".

По его словам, "по актам терроризма" открыто 45 дел, "по массовым беспорядкам" – 36, по фактам убийств – 15, остальные – "в связи с грабежами, кражами, хищениями оружия и применением насилия в отношении представителей власти".

В прокуратуре уведомили, что в общей сложности задержаны 970 подозреваемых.

"Наибольшее число арестованных – 464 – приходится на дела по терроризму и массовым беспорядкам. 226 человек задержаны по фактам краж, 60 – за незаконное ношение и хранение оружия, 39 – за хищение оружия, 25 – по фактам хулиганств, 21 – за грабеж. При этом по одному уголовному делу могут задерживать несколько соучастников", – объяснил Килымжанов.

Известно также, что "из-за отсутствия основания для задержания" из изоляторов были освобождены 96 человек. Это результат проверок мест предварительного содержания.

10 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял о нападении на страну "международных террористов" и о том, что боевики забирали тела своих бойцов с мест боев и вывозили их из моргов.

Вечером 5 января Токаев заявил о "террористической угрозе" в связи с протестами и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Россия.

В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Вскоре они "приступили к выполнению задач" в этой стране. Силы ОДКБ возглавлял командующий воздушно-десантными войсками РФ Андрей Сердюков, руководивший оккупацией Крыма.

Токаев 11 января заявил, что миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена. 13 января в минобороны РФ сообщили, что военные из стран ОДКБ начали покидать Казахстан, вывод войск планировали завершить 19 января.

Контекст:

В первые дни января Казахстан охватили массовые протесты. Акции, начавшиеся как локальные митинги против повышения цен на сжиженный газ, приобрели общенациональный и политический характер. Одним из требований протестующих было полное отстранение от власти первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Вскоре протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями.

5 января Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжились.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Режим ЧП в стране отменили с 19 января.

Теги: терроризм, Казахстан, убийство, протесты, прокуратура, арест, митинг, хулиганство, задержание, насилие, протесты в Казахстане 2022
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