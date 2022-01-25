В Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане произошло масштабное отключение электричества

Из-за отключения электроэнергии в городах не работали светофоры Фото: EPA

Об отключении электроэнергии и перебоях в работе интернета сообщали жители Алматы, Шымкента, Тараза и Талдыкоргана. Из-за отключения электроэнергии в городах не работали светофоры.

Аэропорты Узбекистана были закрыты из-за отключения электроэнергии, сообщил в Telegram "Sputnik Узбекистан".

Из-за неработавших подъемников на горнолыжном курорте Амирсой в 60 км от Ташкента застряли отдыхающие. Видео в Telegram опубликовал "Sputnik Узбекистан".

Компания по управлению электрическими сетями KEGOC сообщила, что отключение произошло из-за аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии.

"Произошло аварийное разделение транзита "Север-Восток-Юг Казахстана" с погашением значительной части потребителей южной зоны Казахстана. Объем ограничений составляет порядка 1500 мегаватт", – отметили в релизе.

В Нацэнергохолдинге Кыргызстана заявили, что энергосистема страны начала восстановление после аварийного отключения в Объединенном энергетическом кольце Центральной Азии, отметило "Радио Азаттык". Сколько абонентов затронуло отключение, пока неизвестно.

Эксперты заявили об обветшалости энергетической инфраструктуры в Центральной Азии. Почти все электростанции были построены в советское время.