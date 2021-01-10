Пакистан остался без света из-за аварии на тепловой электростанции

Масштабное отключение электроэнергии в Пакистане произошло из-за внезапного падения частоты в национальной системе распределения электроэнергии, рассказал министр энергетики страны Омар Аюб Хан.

Об отключении электроэнергии сообщали жители Карачи, Лахора, Исламабада и Мултана Фото: ЕРА (архив)

Во всем Пакистане поздно вечером 9 января произошло масштабное отключение электроэнергии, сообщил министр энергетики страны Омар Аюб Хан в Twitter.

По информации министра, отключение электроэнергии произошло из-за внезапного падения частоты в национальной системе распределения электроэнергии. Он заверил, что причину произошедшего расследуют, и призвал людей сохранять терпение.

بجلی کے ترسیلی نظام میں فریکوینسی اچانک 50سے 0 پر آنے کی وجہ سے ملک میں بجلی کا بلیک آؤٹ ہے



فریکونسی گرنے کی وجہ جاننے کی کوشش کی جارہی رہی ہے



اس وقت تربیلا کو چلانے کی کوشش ہو رہی ہے جس سے ترتیب وار بجلی کا نظام بحال کیا جائے گا



عوام سے تحمل کی اپیل ہے — Omar Ayub Khan (@OmarAyubKhan) January 9, 2021

Специалисты пытались запустить электростанцию Тарбела, что привело бы к последовательному восстановлению электроснабжения, отметил министр.

Хан сказал, что все технические группы прибыли на электростанции, и добавил, что лично руководил работами как федеральный министр энергетики.

تمام ٹیمیں اس وقت اپنے اپنے سٹیشن پر پہنچ چکی ہیں

بطور وفاقی وزیر پاور میں خود اس سارے بحالی کے کام کی نگرانی کر رہا ہوں



عوام کو وقتا فوقتا بحالی سے متعلق آگاہ رکھا جائے گا — Omar Ayub Khan (@OmarAyubKhan) January 9, 2021

Граждане будут периодически получать информацию о восстановительных работах, обещал он. Позже министерство энергетики Пакистана уточнило, что отключение света произошло из-за аварии на тепловой электростанции "Гудду".

ابتدائی رپورٹ کے مطابق گدو میں 11:41پر فالٹ پیدا ہوا ہے



فالٹ نے ملک کی ہائی ٹرانسمیشن میں ٹرپنگ کی اور جس کی وجہ سے ایک سینڈ سے بھی کم وقت میں سسٹم کی فریکونسی 50سے 0پر آئی ہے



فریکونسی کے گرنے کی وجہ سے پاور پلانٹس بند ہوئے ہیں



ترجمان پاور ڈویژن — Ministry of Energy (@MoWP15) January 9, 2021

Неисправность привела к отключению высокоскоростных линий электропередачи, что, в свою очередь, привело к падению системной частоты с 50 до нуля менее чем за секунду и остановке других электростанций.

Министр информации Пакистана Шибли Фараз заявил, что поломка произошла из-за технической неисправности в компании NTDC, которая занимается передачей электроэнергии.

"Система восстанавливается", – написал он в Twitter.

Technical fault in NTDC system. System is being restored — Senator Shibli Faraz (@shiblifaraz) January 9, 2021

Первоначально об отключении электроэнергии сообщили в социальных сетях жители крупных городских центров, таких как Карачи, Лахор, Исламабад и Мултан, а также других городов по всей стране, сообщило местное издание Dawn.

Массовый сбой в электроснабжении погрузил всю страну в темноту за несколько минут до полуночи, описывали люди происходящее в стране.