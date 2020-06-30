Премьер Пакистана обвинил Индию в организации теракта в Карачи

Как сообщает Reuters, Хан утверждает, что знал о готовящемся нападении за два месяца до атаки.
Он отметил, что "все [правоохранительные] агентства были в состоянии повышенной готовности".
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