СМИ назвали вероятную причину крушения Airbus в Пакистане

Столкновение с птицами на малой высоте могло стать смертельным для рейса PK8303, который разбился при заходе на посадку в Карачи, пишут пакистанские медиа.

Самолет немного не дотянул до посадочной полосы в Карачи Фото: ЕРА

Птицы могли привести к крушению самолета Pakistan International Airlines в Карачи, пишут пакистанские СМИ со ссылкой на источники в органах следствия.

Первой эту версию привела в Twitter газета The Nation.

"Согласно первоначальному отчету авиационных властей, птица или птицы столкнулись с самолетом после заклинивания шасси на малой высоте", – сказано в твите.

According to initial report submitted to aviation authorities, bird/s hit the plane after the landing gear jammed at low altitude. #planecrash #PIACrash #Karachi #PIA #PIAPlaneCrash — The_Nation (@The_Nation) May 22, 2020

Бывший главнокомандующий ВВС Пакистана Калим Саадат сказал изданию The News, что из-за столкновения с птичьей стаей самолет мог сойти с курса и потерять высоту одновременно. Удар птиц по обоим двигателям может быть смертельным, но даже выход из строя одного двигателя создает серьезные проблемы для пилотов, поскольку самолет при посадке использует только 20–30% мощности.

Газета пишет со ссылкой на источники, что птицы могли столкнуться с самолетом, когда тот пошел на второй круг из-за какой-то технической неполадки, возможно, связанной с выпуском шасси. Пилот выравнивал машину, но удар привел к резкой неконтролируемой потере мощности двигателей и падению.

На пакистанском авиафоруме появился снимок, сделанный, как уверяет автор, за секунды до катастрофы. Отчетливо виден фюзеляж Airbus: шасси не выпущены, а на обоих двигателях – следы гари, как от пожара.

Airbus A320-214 22 мая упал на жилой район города Карачи. Самолет осуществлял рейс PK8303 из Лахора в Карачи и заходил на посадку. Погибли 97 пассажиров и членов экипажа, двое выжили.

Газета Dawn опубликовала запись последнего разговора пилота. Он сказал диспетчеру, что "потерял двигатель", после чего подал сигнал бедствия Mayday. Диспетчер спрашивал о возможности посадки на фюзеляж и предлагал зайти на любую полосу, что бывает при чрезвычайной ситуации.