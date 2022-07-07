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Казахстан будет использовать маршруты экспорта нефти в обход России – Токаев

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Токаев поручил правительству начать работы по трансформации морских портов Казахстана в Каспийском море в транспортные хабы
Токаев поручил правительству начать работы по трансформации морских портов Казахстана в Каспийском море в транспортные хабы
Фото: cpc.ru

После решения российского суда о приостановке работы морского нефтяного терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске Казахстан будет использовать альтернативные маршруты экспорта нефти на мировые рынки в обход России. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает его официальный сайт.

По его словам, способы поставок добываемой в стране нефти будут диверсифицированы, а приоритетным станет транскаспийское направление. Токаев поручил национальной нефтегазовой компании проработать оптимальный вариант реализации этого маршрута. 

Транскаспийский маршрут начинается в Китае, затем проходит через Казахстан и акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и Турцию. Оттуда через Черное море можно осуществлять поставки в европейские страны.

Токаев также поручил правительству начать работы по трансформации морских портов Казахстана в Каспийском море в транспортные хабы.

"Казахстан никогда не был морской страной и поэтому не задействовал в полном объеме возможности морских перевозок. Теперь другое время", – сказал он.

Контекст:

Приморский районный суд Новороссийска (РФ) вынес решение о приостановке на 30 дней морского нефтяного терминала Каспийского трубопроводного консорциума, через который экспортируется более 80% всей добываемой в Казахстане нефти. Об этом 6 июля сообщил "Интерфакс" со ссылкой на текст решения. В нем говорится, что приостановка действия терминала необходима для устранения нарушений в документах, выявленных в апреле "Ространснадзором". Терминал ежедневно поставляет партнерам до 51,2 млн баррелей сырой нефти, что составляет 1% от мирового объема нефти.

Ранее Токаев в лицо президенту России Владимиру Путину заявил, что его страна не будет признавать так так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Кроме того, глава Казахстана говорил, что не будет нарушать западные санкции против России, но и не откажется от "союзнических обязательств" с ней.

Теги: Россия, Казахстан, нефть, запрет, война России против Украины, Каспийское море
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