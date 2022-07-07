Казахстан будет использовать маршруты экспорта нефти в обход России – Токаев

По его словам, способы поставок добываемой в стране нефти будут диверсифицированы, а приоритетным станет транскаспийское направление. Токаев поручил национальной нефтегазовой компании проработать оптимальный вариант реализации этого маршрута.
Транскаспийский маршрут начинается в Китае, затем проходит через Казахстан и акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и Турцию. Оттуда через Черное море можно осуществлять поставки в европейские страны.
Токаев также поручил правительству начать работы по трансформации морских портов Казахстана в Каспийском море в транспортные хабы.
"Казахстан никогда не был морской страной и поэтому не задействовал в полном объеме возможности морских перевозок. Теперь другое время", – сказал он.
Приморский районный суд Новороссийска (РФ) вынес решение о приостановке на 30 дней морского нефтяного терминала Каспийского трубопроводного консорциума, через который экспортируется более 80% всей добываемой в Казахстане нефти. Об этом 6 июля сообщил "Интерфакс" со ссылкой на текст решения. В нем говорится, что приостановка действия терминала необходима для устранения нарушений в документах, выявленных в апреле "Ространснадзором". Терминал ежедневно поставляет партнерам до 51,2 млн баррелей сырой нефти, что составляет 1% от мирового объема нефти.
Ранее Токаев в лицо президенту России Владимиру Путину заявил, что его страна не будет признавать так так называемые "ДНР" и "ЛНР".
Кроме того, глава Казахстана говорил, что не будет нарушать западные санкции против России, но и не откажется от "союзнических обязательств" с ней.