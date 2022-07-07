Казахстан будет использовать маршруты экспорта нефти в обход России – Токаев

Токаев поручил правительству начать работы по трансформации морских портов Казахстана в Каспийском море в транспортные хабы Фото: cpc.ru

По его словам, способы поставок добываемой в стране нефти будут диверсифицированы, а приоритетным станет транскаспийское направление. Токаев поручил национальной нефтегазовой компании проработать оптимальный вариант реализации этого маршрута.

Транскаспийский маршрут начинается в Китае, затем проходит через Казахстан и акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и Турцию. Оттуда через Черное море можно осуществлять поставки в европейские страны.

Токаев также поручил правительству начать работы по трансформации морских портов Казахстана в Каспийском море в транспортные хабы.

"Казахстан никогда не был морской страной и поэтому не задействовал в полном объеме возможности морских перевозок. Теперь другое время", – сказал он.