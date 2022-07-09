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Россия хочет присоединить три области в Казахстане, поэтому Токаев пошел против Путина – директор Института стратегических исследований

Политолог: президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев понимает угрозу, исходящую от РФ
Политолог: президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев понимает угрозу, исходящую от РФ
Фото: ЕРА

В Кремле мечтают, чтобы несколько областей, расположенных на севере Казахстана, отошли к России. Такое мнение директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский в интервью 24 каналу.

По его словам, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев открыто перешел к политической и экономической сепарацией с Россией.

Лисянский напомнил, что с 1991 года Кремль поддерживает попытки сепаратизма у азиатского соседа. Доходило до уличных стычек русского и казахского населения, а также попыток образовать "Уральскую народную республику" и русскую автономию в составе страны.

"Россия мечтает, чтобы три области на севере Казахстана отошли к ней. Казахи об этом знают и Токаев об этом знает, поэтому ведет такую политику", – отметил политолог.

В 2014 году, когда Кремль организовал "русскую весну" и Украина потеряла часть территорий, Казахстан ужесточил в законодательстве уголовную ответственность за сепаратизм, увеличив срок наказания. По мнению директора института, власти страны всегда осознавали, что РФ, рано или поздно, попытается зайти на их территорию, и сейчас вероятность этого выросла из-за событий в Украине.

"В Украине, где они начали войну, украинцы оказали сопротивление. Тогда оккупанты могут пойти в обратное направлении и могут прийти в Казахстан", – добавил он.

Контекст:

После нападения РФ на Украину Казахстан, по данным источников американского телеканала NBC News, отказал России в просьбе отправить своих военных в Украину. МИД Казахстана заявил, что страна заинтересована в том, чтобы Украина оставалась независимым и территориально целостным государством.

В июне на форуме в России президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в присутствии Путина заявил, что "ЛДНР" – квазигосударственные территории, которые Казахстаном не признаются.

Кроме того, глава Казахстана говорил, что не будет нарушать западные санкции против России, хотя и не откажется от "союзнических обязательств" с ней.

Теги: Россия, Владимир Путин, Казахстан, Кремль, Павел Лисянский, Касым-Жомарт Токаев
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