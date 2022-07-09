Россия хочет присоединить три области в Казахстане, поэтому Токаев пошел против Путина – директор Института стратегических исследований

По его словам, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев открыто перешел к политической и экономической сепарацией с Россией.
Лисянский напомнил, что с 1991 года Кремль поддерживает попытки сепаратизма у азиатского соседа. Доходило до уличных стычек русского и казахского населения, а также попыток образовать "Уральскую народную республику" и русскую автономию в составе страны.
"Россия мечтает, чтобы три области на севере Казахстана отошли к ней. Казахи об этом знают и Токаев об этом знает, поэтому ведет такую политику", – отметил политолог.
В 2014 году, когда Кремль организовал "русскую весну" и Украина потеряла часть территорий, Казахстан ужесточил в законодательстве уголовную ответственность за сепаратизм, увеличив срок наказания. По мнению директора института, власти страны всегда осознавали, что РФ, рано или поздно, попытается зайти на их территорию, и сейчас вероятность этого выросла из-за событий в Украине.
"В Украине, где они начали войну, украинцы оказали сопротивление. Тогда оккупанты могут пойти в обратное направлении и могут прийти в Казахстан", – добавил он.
После нападения РФ на Украину Казахстан, по данным источников американского телеканала NBC News, отказал России в просьбе отправить своих военных в Украину. МИД Казахстана заявил, что страна заинтересована в том, чтобы Украина оставалась независимым и территориально целостным государством.
В июне на форуме в России президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в присутствии Путина заявил, что "ЛДНР" – квазигосударственные территории, которые Казахстаном не признаются.
Кроме того, глава Казахстана говорил, что не будет нарушать западные санкции против России, хотя и не откажется от "союзнических обязательств" с ней.