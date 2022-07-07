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Казахстан может запретить поставки подсанкционных товаров в Россию и Беларусь

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Законопроект о запрете поставок пока не принят
Законопроект о запрете поставок пока не принят
Фото: depositphotos.com

Казахстан может запретить провоз санкционных товаров в Россию и Беларусь. Об этом 6 июля сообщили "Коммерсант" и КазТАГ.

Соответствующий законопроект минфин Казахстана опубликовал для публичного обсуждения. Его суть заключается в том, что казахстанские власти не будут заверять электронные счета-фактуры на санкционные грузы, а без этого пересечение ими границы с Россией и Беларусью будет запрещено.

В документе уточнялось, что список подсанкционной продукции должен формироваться и публиковаться в открытом доступе. При этом органы государственных доходов Казахстана должны дать добро или, наоборот, отказать в провозе товаров через границу в течение одного рабочего дня.

После запроса журналистов "Коммерсанта" в правительство Казахстана по поводу этого проекта документ был удален с сайта, хотя его публичное обсуждение должно было длиться до 12 июля.

Контекст:

Этот проект появился после того, как президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев 4 июля провел телефонный разговор с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, в ходе которого пообещал помочь Европе с нефтью и газом для стабилизации ситуации на мировых и европейских энергетических рынках.

"Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность и в связи с угрозами энергетической безопасности в мире. Казахстан, по его словам, готов использовать свой углеводородный потенциал с целью стабилизации ситуации на мировых и европейских рынках", – говорится в сообщении пресс-службы Токаева по итогам разговора.

В ответ на это российский суд заблокировал работу Каспийского трубопроводного консорциума, обеспечивающего работу основного маршрута для экспорта нефти из Казахстана, сообщал РБК. Причиной в суде назвали "экологические нарушения на производственных объектах".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Беларусь, Казахстан, санкции, торговля
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