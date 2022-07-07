Казахстан может запретить поставки подсанкционных товаров в Россию и Беларусь

Соответствующий законопроект минфин Казахстана опубликовал для публичного обсуждения. Его суть заключается в том, что казахстанские власти не будут заверять электронные счета-фактуры на санкционные грузы, а без этого пересечение ими границы с Россией и Беларусью будет запрещено.

В документе уточнялось, что список подсанкционной продукции должен формироваться и публиковаться в открытом доступе. При этом органы государственных доходов Казахстана должны дать добро или, наоборот, отказать в провозе товаров через границу в течение одного рабочего дня.

После запроса журналистов "Коммерсанта" в правительство Казахстана по поводу этого проекта документ был удален с сайта, хотя его публичное обсуждение должно было длиться до 12 июля.