Войска РФ выпустили пять ракет по Запорожью, ранена женщина – глава ОВА

"Около 19.15 враг нанес удар по городу Запорожье. Всего выпущено пять ракет. Разрушениям подверглись объекты инфраструктуры в Шевченковском районе областного центра. Возник пожар", – написал он.
По словам Старуха, сейчас известно об одной раненой женщине.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину.
По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%, говорил Старух.
Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины, оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли захватить. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной территории Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о "присоединении" региона к РФ.