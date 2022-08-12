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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ выпустили пять ракет по Запорожью, ранена женщина – глава ОВА

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По Запорожью оккупанты нанесли ракетный удар
По Запорожью оккупанты нанесли ракетный удар
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Российские оккупанты 12 августа обстреляли Запорожье. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Александр Старух.

"Около 19.15 враг нанес удар по городу Запорожье. Всего выпущено пять ракет. Разрушениям подверглись объекты инфраструктуры в Шевченковском районе областного центра. Возник пожар", – написал он.

По словам Старуха, сейчас известно об одной раненой женщине.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину.

По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%, говорил Старух.

Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины, оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли захватить. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной территории Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о "присоединении" региона к РФ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Запорожье, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Александр Старух
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