Войска РФ выпустили пять ракет по Запорожью, ранена женщина – глава ОВА

"Около 19.15 враг нанес удар по городу Запорожье. Всего выпущено пять ракет. Разрушениям подверглись объекты инфраструктуры в Шевченковском районе областного центра. Возник пожар", – написал он.

По словам Старуха, сейчас известно об одной раненой женщине.

Война России против Украины. Главное (обновляется)