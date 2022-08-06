Россияне обстреляли ракетами объект инфраструктуры в Запорожье – ОВА

Пострадавших в результате ракетного удара оккупантов по Запорожью предварительно нет, отметили в ОВА Фото: Олександр Старух - голова Запорізької ОДА / Facebook

"Сегодня ночью враг нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры в Шевченковском районе города Запорожье. По предварительной информации, пострадавших нет. Значительные разрушения также не зафиксированы", – написал руководитель ОВА.

По словам Старуха, ночью россияне также обстреляли промплощадку в пгт Степногорск Запорожской области.

"Повреждена электроподстанция. В настоящее время во всех населенных пунктах общины электроснабжение отсутствует", – отметил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)