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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли ракетами объект инфраструктуры в Запорожье – ОВА

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Пострадавших в результате ракетного удара оккупантов по Запорожью предварительно нет, отметили в ОВА
Пострадавших в результате ракетного удара оккупантов по Запорожью предварительно нет, отметили в ОВА
Фото: Олександр Старух - голова Запорізької ОДА / Facebook

Российские оккупационные войска в ночь на 6 августа обстреляли ракетами Запорожье. Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Старух.

"Сегодня ночью враг нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры в Шевченковском районе города Запорожье. По предварительной информации, пострадавших нет. Значительные разрушения также не зафиксированы", – написал руководитель ОВА.

По словам Старуха, ночью россияне также обстреляли промплощадку в пгт Степногорск Запорожской области.

"Повреждена электроподстанция. В настоящее время во всех населенных пунктах общины электроснабжение отсутствует", – отметил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/starukholexander/posts/pfbid0Yn8bspfSx3Kr7da5vX1Vx5jaPN3SeCnU91LNMWW5r35rJ641b52wXSHYtAWCHNxWl

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. По состоянию на 5 июня Запорожская область оккупирована россиянами почти на 60%, говорил Старух.

Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины, оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли захватить. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной территории Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о "присоединении" региона к РФ.

Теги: Россия, Украина, Запорожье, Запорожская область, электроснабжение, Запорожская ОГА, обстрелы, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, разрушения, инфраструктура, Александр Старух, российские оккупанты
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