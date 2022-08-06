Россияне обстреляли ракетами объект инфраструктуры в Запорожье – ОВА

"Сегодня ночью враг нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры в Шевченковском районе города Запорожье. По предварительной информации, пострадавших нет. Значительные разрушения также не зафиксированы", – написал руководитель ОВА.
По словам Старуха, ночью россияне также обстреляли промплощадку в пгт Степногорск Запорожской области.
"Повреждена электроподстанция. В настоящее время во всех населенных пунктах общины электроснабжение отсутствует", – отметил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. По состоянию на 5 июня Запорожская область оккупирована россиянами почти на 60%, говорил Старух.
Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины, оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли захватить. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной территории Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о "присоединении" региона к РФ.