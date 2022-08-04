Оккупанты ночью обстреляли ракетами Запорожье и Запорожскую область, есть пострадавшие – глава ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Старух.

"Одна ракета попала вблизи автомобильной трассы в районе села Вольноандреевка. Пострадавших нет. Ракетному обстрелу подвергся объект инфраструктуры в Заводском районе областного центра – зафиксировано два прилета. Есть один пострадавший, получивший ранение от осколков стекла. В настоящее время находится в удовлетворительном состоянии", – написал руководитель ОВА.

Кроме того, в 2.10 было оккупанты обстреляли село Новоивановка Камышевской общины, разрушив жилые дома и зернохранилище, а около 4.00 российские военные нанесли удар по складам агрофирмы в Тернуватской общине.

"Враг продолжает цинично уничтожать объекты гражданской инфраструктуры области, выдавая их за военные цели", – подчеркнул Старух.

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