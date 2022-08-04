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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью обстреляли ракетами Запорожье и Запорожскую область, есть пострадавшие – глава ОВА

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Оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожской области, сообщили в ОВА
Оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожской области, сообщили в ОВА
Фото: Олександр Старух - голова Запорізької ОДА / Facebook

Российские оккупационные войска в ночь на 4 августа нанесли ряд ракетных ударов по территории Запорожской области.

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Старух.

"Одна ракета попала вблизи автомобильной трассы в районе села Вольноандреевка. Пострадавших нет. Ракетному обстрелу подвергся объект инфраструктуры в Заводском районе областного центра – зафиксировано два прилета. Есть один пострадавший, получивший ранение от осколков стекла. В настоящее время находится в удовлетворительном состоянии", – написал руководитель ОВА.

Кроме того, в 2.10 было оккупанты обстреляли село Новоивановка Камышевской общины, разрушив жилые дома и зернохранилище, а около 4.00 российские военные нанесли удар по складам агрофирмы в Тернуватской общине.

"Враг продолжает цинично уничтожать объекты гражданской инфраструктуры области, выдавая их за военные цели", – подчеркнул Старух.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/starukholexander/posts/pfbid021ibjMgjjcQDd6aB2GgGcXF6QyaS5QKdwceCCGgeQVbAZEveKpSCpBzU61HeZ8YQDl

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Российские войска захватили часть Запорожской области.

Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины. По информации Генштаба ВСУ на 31 мая, в южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций.

По состоянию на 5 июня Запорожская область оккупирована россиянами почти на 60%, говорил Старух.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли захватить. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной территории Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о "присоединении" региона к РФ.

Теги: Россия, Украина, Запорожье, Запорожская область, Запорожская ОГА, обстрелы, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, инфраструктура, ранение, российские военные, Александр Старух, российские оккупанты
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