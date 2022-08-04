Оккупанты ночью обстреляли ракетами Запорожье и Запорожскую область, есть пострадавшие – глава ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Старух.
"Одна ракета попала вблизи автомобильной трассы в районе села Вольноандреевка. Пострадавших нет. Ракетному обстрелу подвергся объект инфраструктуры в Заводском районе областного центра – зафиксировано два прилета. Есть один пострадавший, получивший ранение от осколков стекла. В настоящее время находится в удовлетворительном состоянии", – написал руководитель ОВА.
Кроме того, в 2.10 было оккупанты обстреляли село Новоивановка Камышевской общины, разрушив жилые дома и зернохранилище, а около 4.00 российские военные нанесли удар по складам агрофирмы в Тернуватской общине.
"Враг продолжает цинично уничтожать объекты гражданской инфраструктуры области, выдавая их за военные цели", – подчеркнул Старух.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Российские войска захватили часть Запорожской области.
Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины. По информации Генштаба ВСУ на 31 мая, в южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций.
По состоянию на 5 июня Запорожская область оккупирована россиянами почти на 60%, говорил Старух.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли захватить. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной территории Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о "присоединении" региона к РФ.