Войска РФ ночью нанесли ракетные удары вблизи Запорожья – глава ОВА

По предварительной информации, в результате ракетного удара пострадавших нет Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

"Враг и дальше не дает покоя Запорожскому краю. Зафиксирован приход нескольких ракет рядом с областным центром", – написал он.

Старух отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, и пообещал обнародовать подробности позже.

Вечером глава ОВА сообщал о взрывах, которые были слышны в Запорожье.

"Эти звуки – результат вражеских обстрелов населенных пунктов вблизи линии разграничения. Удары были нанесены в направлении сел Новоалександровской общины Запорожского района. Разрушениям подверглись частные дома и объекты гражданской инфраструктуры. Часть населенных пунктов осталась без света и водоснабжения, продолжается восстановление сетей. Спасатели ГСЧС ликвидировали все пожары", – написал он.

Старух сообщил, что один человек получил осколочные ранения.