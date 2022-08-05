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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ ночью нанесли ракетные удары вблизи Запорожья – глава ОВА

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По предварительной информации, в результате ракетного удара пострадавших нет
По предварительной информации, в результате ракетного удара пострадавших нет
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Российские оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Запорожской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух в Telegram в ночь на 5 августа.

"Враг и дальше не дает покоя Запорожскому краю. Зафиксирован приход нескольких ракет рядом с областным центром", – написал он.

Старух отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, и пообещал обнародовать подробности позже.

Вечером глава ОВА сообщал о взрывах, которые были слышны в Запорожье.

"Эти звуки – результат вражеских обстрелов населенных пунктов вблизи линии разграничения. Удары были нанесены в направлении сел Новоалександровской общины Запорожского района. Разрушениям подверглись частные дома и объекты гражданской инфраструктуры. Часть населенных пунктов осталась без света и водоснабжения, продолжается восстановление сетей. Спасатели ГСЧС ликвидировали все пожары", – написал он.

Старух сообщил, что один человек получил осколочные ранения.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Российские войска захватили часть Запорожской области.

Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины. По информации Генштаба ВСУ на 31 мая, в южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций.

По состоянию на 5 июня Запорожская область оккупирована россиянами почти на 60%, говорил Старух.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли захватить. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной территории Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о "присоединении" региона к РФ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Запорожье, Запорожская область, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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