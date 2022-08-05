Войска РФ ночью нанесли ракетные удары вблизи Запорожья – глава ОВА

"Враг и дальше не дает покоя Запорожскому краю. Зафиксирован приход нескольких ракет рядом с областным центром", – написал он.
Старух отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, и пообещал обнародовать подробности позже.
Вечером глава ОВА сообщал о взрывах, которые были слышны в Запорожье.
"Эти звуки – результат вражеских обстрелов населенных пунктов вблизи линии разграничения. Удары были нанесены в направлении сел Новоалександровской общины Запорожского района. Разрушениям подверглись частные дома и объекты гражданской инфраструктуры. Часть населенных пунктов осталась без света и водоснабжения, продолжается восстановление сетей. Спасатели ГСЧС ликвидировали все пожары", – написал он.
Старух сообщил, что один человек получил осколочные ранения.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Российские войска захватили часть Запорожской области.
Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины. По информации Генштаба ВСУ на 31 мая, в южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций.
По состоянию на 5 июня Запорожская область оккупирована россиянами почти на 60%, говорил Старух.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли захватить. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной территории Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о "присоединении" региона к РФ.