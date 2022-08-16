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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Российские террористы должны знать, что каждый метр украинской земли для них – абсолютная опасность

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Зеленский поблагодарил украинских артиллеристов, которые уничтожают склады с оружием и командные пункты оккупантов
Зеленский поблагодарил украинских артиллеристов, которые уничтожают склады с оружием и командные пункты оккупантов
Фото: president.gov.ua

Ситуация на фронте за прошедшие сутки существенно не изменилась, сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 15 августа, его цитирует сайт Офиса президента.

"Ситуация на передовой за минувшие сутки не претерпела существенных изменений. Идет героическое сопротивление наших военных на Донбассе, в Харьковской области. Жмем на врага на юге нашей страны. Хочу особо поблагодарить сегодня всех наших артиллеристов, наших разведчиков, Службу безопасности Украины и всех других, кто обеспечивает последовательное уничтожение командных пунктов оккупантов и их складов боеприпасов. Все российские террористы должны знать, что каждый метр украинской земли для них – абсолютная опасность. Как бы они ни пытались спрятаться. Где бы это ни было. Они будут найдены и уничтожены", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

15 августа завершились 173-и сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину. Основные бои идут на востоке и юге Украины. 

После того, как партнеры начали поставлять Украине РСЗО, артиллеристы ВСУ уничтожили десятки складов боеприпасов российских оккупантов, рассказывал министр обороны Украины Алексей Резников. Согласно данным Генштаба на 4 августа, только за одну неделю ВСУ с помощью HIMARS и MLRS уничтожили 10 пунктов управления оккупантов, около 15 складов и логистических баз. 

В Пентагоне 12 августа оценили эффективность ВСУ на 12 по 10-балльной шкале"Только исходя из того, насколько впечатляющими они были для нас во многих отношениях, – сказал чиновник Пентагона. – Они нашли способы делать то, о чем мы не могли бы и подумать, что это возможно".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: артиллерия, Владимир Зеленский, война России против Украины, обращение
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