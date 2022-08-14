Россияне вечером из "Градов" и ствольной артиллерии обстреляли Никопольский район

Российские оккупанты с 12 июля системно обстреливают Никополь и Никопольский район, сообщал Евтушенко Фото: Валентин Резніченко / Facebook

Об этом в Facebook сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

"Около 18.00 оккупационные войска РФ из "Градов" обстреляли Марганецкую общину в Никопольском районе. Зафиксировано 20 выстрелов. Обошлось без пострадавших, информация о разрушениях выясняется", – написал Лукашук.

Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко отметил в Telegram, что "около 17.30 орки, используя РСЗО, произвели обстрел береговой полосы рядом с одним из сел Марганецкой территориальной общины".

Разрушений и пострадавших нет, подчеркнул он.

"Дополнительно было произведено около 10 выстрелов из ствольной артиллерии. Снаряды упали за пределами населенных пунктов Марганецкой и Красногригорьевской общин", – добавил Евтушенко.

В ночь на 14 августа оккупанты трижды обстреляли Никопольский район, сообщал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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