Ночью оккупанты обстреливали Днепропетровскую область, по Никополю выпустили 120 реактивных снарядов – глава РВА

"Ночь интенсивных обстрелов... Российская армия накрыла огнем два района – Никопольский и Синельниковский. По ночному Никополю трижды стреляли из "Градов". В город прилетели 120 реактивных снарядов! Повреждены несколько жилых домов", – написал он.

Также, по словам Резниченко, на трех предприятиях повреждены цеха, мастерские, админпомещения и автомобили. 46-летний работник одного из предприятий госпитализирован с переломом.

"В Синельниковском районе под обстрел попала Великомихайловская община. Есть разрушение жилья. Предварительно без пострадавших", – заявил глава ОВА.

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