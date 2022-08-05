Оккупанты ночью обстреляли два района Днепропетровской области, есть разрушения – глава ОВА

В Никополе на месте обстрела возник пожар Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Оккупанты из разных типов оружия обстреливали Никопольский и Криворожский районы.

"По Никополю враг дважды попал из "Градов". В город прилетели 40 реактивных снарядов. Повреждены до 10 частных домов и хозяйственных построек. Произошло возгорание на местном предприятии – уничтожен автобус и несколько автомобилей", – говорится в сообщении.

Пострадавших нет, отметил Резниченко.

Также оккупанты нанесли удар по Мировской общине ракетой Х-59. Есть разрушения жилья, выведен из строя газопровод. Пострадавших нет.

"По Криворожскому району ударили из "Ураганов" и ствольной артиллерии. Под вражеский огонь попали Карповская и Зеленодольская общины. Люди не пострадали", – написал Резниченко.

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