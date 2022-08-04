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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты выпустили по жилым кварталам Никополя 60 снарядов из "Градов"

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В результате обстрела Никополя повреждены почти 50 домов
В результате обстрела Никополя повреждены почти 50 домов
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты выпустили по Никополю Днепропетровской области 60 снарядов из "Градов". Об этом 4 августа в Telegram сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Напряженная ночь тревог и обстрелов. Под вражеский удар попали два района области – Никопольский и Криворожский. Российские войска дважды обстреляли Никополь. На жилые кварталы прилетели 60 снарядов из "Градов". Предварительно люди не пострадали", – написал глава ОВА.

По его словам, один дом полностью уничтожен, почти 50 – повреждены, под огонь захватчиков попали около 30 хозяйственных сооружений. Во дворах двух частных домов произошло возгорание, спасатели ликвидировали пожары.

"Обстрелом повреждены здания и техника трех местных предприятий и еще более 100 солнечных панелей. В городе перебиты две линии электропередачи. Без света более 3000 никопольцев. На месте работают аварийные бригады электриков", – отметил Резниченко.

Помимо этого, в Криворожском районе противник ударил из "Ураганов" по Карповской и Широковской общинам. В Широком разрушены дома.

В результате обстрела ранена 44-летняя женщина. Ей оказали медицинскую помощь.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Никопольский и Криворожский районы граничат с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ. Никополь и окрестности последние дни постоянно обстреливаются со стороны временно оккупированного Энергодара Запорожской области, находящегося на другом берегу Каховского водохранилища.

Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, российские оккупанты
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