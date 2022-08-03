В результате обстрела оккупантами Криворожского района погибла 70-летняя женщина – глава Днепропетровской ОВА

Об этом сообщил в Facebook глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

"Уточненная информация об обстреле Криворожского района, который произошел после обеда. Вражеская атака унесла жизнь 70-летней женщины. Она возилась в огороде, когда российская армия нанесла удар, – написал руководитель ОВА. – Раненый 73-летний мужчина госпитализирован. Медики оценивают его состояние как среднее".

По словам Резниченко, места обстрелов в Марьянском и Великой Костромке обследуют пиротехники.

"Там могут быть опасные остатки от российских [РСЗО] "Ураганов", – подчеркнул глава Днепропетровской ОВА.

Российские оккупанты кассетными снарядами из РСЗО "Ураган" дважды обстреляли территорию Зеленодольской общины Криворожского района, сообщал днем Резниченко. В Марьянском и Великой Костромке повреждены несколько десятков частных домов, отметил руководитель ОВА.

Кроме того, в ночь на 3 августа российские военные обстреляли Зеленодольскую и Апостоловскую общины Криворожского района, попали прямо по селу Великая Костромка, указал Резниченко.

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