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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате обстрела оккупантами Криворожского района погибла 70-летняя женщина – глава Днепропетровской ОВА

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Оккупанты периодически обстреливают Великую Костромку
Оккупанты периодически обстреливают Великую Костромку
Фото: Валентин Резніченко / Facebook (архив)

В результате удара российских оккупационных войск по Криворожскому району Днепропетровской области 3 августа погибла женщина.

Об этом сообщил в Facebook глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.  

"Уточненная информация об обстреле Криворожского района, который произошел после обеда. Вражеская атака унесла жизнь 70-летней женщины. Она возилась в огороде, когда российская армия нанесла удар, – написал руководитель ОВА. – Раненый 73-летний мужчина госпитализирован. Медики оценивают его состояние как среднее".

По словам Резниченко, места обстрелов в Марьянском и Великой Костромке обследуют пиротехники.

"Там могут быть опасные остатки от российских [РСЗО] "Ураганов", – подчеркнул глава Днепропетровской ОВА.

https://www.facebook.com/Valentyn.Reznichenko/posts/pfbid09ZTemnU7s4jQ5dkpgYTe3KWvr3mPHd2FduN7QEJhWWLGb8LnvgyNoeJWqQEoNbSRl

Российские оккупанты кассетными снарядами из РСЗО "Ураган" дважды обстреляли территорию Зеленодольской общины Криворожского района, сообщал днем Резниченко. В Марьянском и Великой Костромке повреждены несколько десятков частных домов, отметил руководитель ОВА.

Кроме того, в ночь на 3 августа российские военные обстреляли Зеленодольскую и Апостоловскую общины Криворожского района, попали прямо по селу Великая Костромка, указал Резниченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ.

Теги: Россия, Украина, Кривой Рог, Днепропетровская область, раненые, РСЗО Ураган, госпиталь, обстрелы, Днепропетровская ОГА, Валентин Резниченко, война России против Украины, женщины, погибшие, мужчины, российские военные, российские оккупанты
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