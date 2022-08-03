Оккупанты из РСЗО "Ураган" дважды ударили по Криворожскому району, ранен 73-летний мужчина – глава Днепропетровской ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.
"После обеда враг дважды накрыл огнем Криворожский район. Нанес удар кассетными снарядами из [РСЗО] "Ураганов" по Зеленодольской общине", – написал руководитель ОВА.
В результате обстрела оккупантами получил ранения 73-летний мужчина, он находится в больнице, добавил Резниченко.
"В Марьянском и Великой Костромке повреждены несколько десятков частных домов. На месте работают специалисты – выясняют масштабы разрушений", – отметил глава Днепропетровской ОВА.
В ночь на 3 августа российские оккупанты обстреляли Зеленодольскую и Апостоловскую общины Криворожского района, сообщал Резниченко. В частности, попали прямо по селу Великая Костромка.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ.