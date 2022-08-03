Оккупанты из РСЗО "Ураган" дважды ударили по Криворожскому району, ранен 73-летний мужчина – глава Днепропетровской ОВА

Оккупанты в ночь на 3 августа и днем обстреляли Великую Костромку, отметил глава Днепропетровской ОВА Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області / Facebook

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

"После обеда враг дважды накрыл огнем Криворожский район. Нанес удар кассетными снарядами из [РСЗО] "Ураганов" по Зеленодольской общине", – написал руководитель ОВА.

В результате обстрела оккупантами получил ранения 73-летний мужчина, он находится в больнице, добавил Резниченко.

"В Марьянском и Великой Костромке повреждены несколько десятков частных домов. На месте работают специалисты – выясняют масштабы разрушений", – отметил глава Днепропетровской ОВА.

В ночь на 3 августа российские оккупанты обстреляли Зеленодольскую и Апостоловскую общины Криворожского района, сообщал Резниченко. В частности, попали прямо по селу Великая Костромка.

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