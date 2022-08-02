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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночью оккупанты обстреляли два района Днепропетровской области

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Оккупанты постоянно обстреливают из артиллерии некоторые районы Днепропетровской области
Оккупанты постоянно обстреливают из артиллерии некоторые районы Днепропетровской области
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram (архив)

В ночь на 2 августа оккупанты обстреляли Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровской области. Об этом утром сообщил в Telegram глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

По предварительной информации, люди не пострадали.

"По Синельниковскому району враг ударил из РСЗО. В Покровской общине есть разрушения жилья, повреждены автомобили", - написал Резниченко.

В Криворожском районе российская ствольная артиллерия накрыла огнем Широковскую и Зеленодольскую общины. В селе Кошевое перебита линия электропередач, село без света. Работают электрики, отметил глава ОВА.

В других районах области, по его словам, сейчас спокойно.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ.

Теги: Днепропетровская область, РСЗО, артиллерия, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины
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