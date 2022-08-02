Ночью оккупанты обстреляли два района Днепропетровской области

По предварительной информации, люди не пострадали.
"По Синельниковскому району враг ударил из РСЗО. В Покровской общине есть разрушения жилья, повреждены автомобили", - написал Резниченко.
В Криворожском районе российская ствольная артиллерия накрыла огнем Широковскую и Зеленодольскую общины. В селе Кошевое перебита линия электропередач, село без света. Работают электрики, отметил глава ОВА.
В других районах области, по его словам, сейчас спокойно.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ.