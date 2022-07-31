50 снарядов по домам, школе и детскому саду. Евтушенко показал последствия обстрела Никополя

Глава областной военной администрации Валентин Резниченко уточнял, что по Никопольскому району ночью дважды ударили из "Градов", пострадал мужчина.
"Около 50 реактивных боеприпасов упали на объекты инфраструктуры, частные здания, школу и детский сад. Повреждены коммуникации", – написал Евтушенко.
Офис президента уточнил, что в городе обстрелом из "Градов" повреждены 22 частных дома, семь многоэтажек, несколько городских учреждений. На местном автопредприятии сгорело два автобуса. Об этом сообщили в сводке о ситуации в регионах, разосланной СМИ, включая издание "ГОРДОН".
По информации Евтушенко, погибших нет. Масштабы разрушений после ракетного удара уточняются. Чиновник опубликовал фото последствий обстрелов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Днепропетровская область почти ежедневно подвергается обстрелам со стороны войск РФ.
Российские оккупанты с середины июля системно обстреливают Никополь и Никопольский район со стороны Энергодара, сообщал глава РВА Евгений Евтушенко. Он предложил жителям Никополя временно покинуть город из-за регулярных обстрелов.