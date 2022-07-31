50 снарядов по домам, школе и детскому саду. Евтушенко показал последствия обстрела Никополя

По Никополю ударили "Градами" и ракетами Фото: Євген Євтушенко. Нікопольська РВА. Офіційний. / Telegram

Глава областной военной администрации Валентин Резниченко уточнял, что по Никопольскому району ночью дважды ударили из "Градов", пострадал мужчина.

"Около 50 реактивных боеприпасов упали на объекты инфраструктуры, частные здания, школу и детский сад. Повреждены коммуникации", – написал Евтушенко.

Офис президента уточнил, что в городе обстрелом из "Градов" повреждены 22 частных дома, семь многоэтажек, несколько городских учреждений. На местном автопредприятии сгорело два автобуса. Об этом сообщили в сводке о ситуации в регионах, разосланной СМИ, включая издание "ГОРДОН".

По информации Евтушенко, погибших нет. Масштабы разрушений после ракетного удара уточняются. Чиновник опубликовал фото последствий обстрелов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)