Россияне вновь обстреляли Днепропетровскую область – глава ОВА

Оккупанты обстреляли Зеленодольскую и Апостоловскую общины Криворожского района.
"В Апостоловской – без жертв и разрушений. В Зеленодольской попали прямо по селу Большая Костромка. Там задело детский сад и церковь. Повреждена линия электропередач. Село без света. Работают аварийные бригады. Люди не пострадали", – написал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ.