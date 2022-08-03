Россияне вновь обстреляли Днепропетровскую область – глава ОВА

Оккупанты обстреляли Зеленодольскую и Апостоловскую общины Криворожского района.

"В Апостоловской – без жертв и разрушений. В Зеленодольской попали прямо по селу Большая Костромка. Там задело детский сад и церковь. Повреждена линия электропередач. Село без света. Работают аварийные бригады. Люди не пострадали", – написал он.

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