"У нескольких жителей теперь нет домов". Глава Днепропетровской ОВА показал последствия обстрела оккупантами Широкого. Видео

"Широкое после ночного удара российских [РСЗО] "Ураганов". У нескольких местных жителей сейчас нет домов, – прокомментировал видео руководитель ОВА. – "Русский мир" продолжает разрушать наши города и деревни. Но жизнь победит смерть. Нас не сломить".

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул отметил в Facebook, что в Широком в результате обстрела получила ранение 44-летняя женщина – "ей оказана помощь, состояние не тяжелое, лечится дома".

Резниченко сообщал утром, что оккупанты в Криворожском районе ударили из "Ураганов" по Карповской и Широковской общинам.

Война России против Украины. Главное (обновляется)