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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"У нескольких жителей теперь нет домов". Глава Днепропетровской ОВА показал последствия обстрела оккупантами Широкого. Видео

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Оккупанты утром 4 августа обстреляли Днепропетровскую область
Оккупанты утром 4 августа обстреляли Днепропетровскую область
Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області / Facebook

Глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко опубликовал в Facebook последствия удара российских оккупационных войск по Широкому в Криворожском районе.

"Широкое после ночного удара российских [РСЗО] "Ураганов". У нескольких местных жителей сейчас нет домов, – прокомментировал видео руководитель ОВА. – "Русский мир" продолжает разрушать наши города и деревни. Но жизнь победит смерть. Нас не сломить".

https://www.facebook.com/Valentyn.Reznichenko/videos/1033892327129992/

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул отметил в Facebook, что в Широком в результате обстрела получила ранение 44-летняя женщина – "ей оказана помощь, состояние не тяжелое, лечится дома".

https://www.facebook.com/OleksandrVilkul/posts/pfbid02rGakQiDbTkuhEQBX9UhCAWc2pGFETV9L9emHH4bsShEPF72wD6ZWZ8hpLQof7Ey2l

Резниченко сообщал утром, что оккупанты в Криворожском районе ударили из "Ураганов" по Карповской и Широковской общинам.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Криворожский район граничат с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ.

Теги: Россия, Украина, Александр Вилкул, Кривой Рог, Днепропетровская область, РСЗО Ураган, обстрелы, Днепропетровская ОГА, Валентин Резниченко, война России против Украины, разрушения, русский мир, дом, российские оккупанты
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