Россияне второй раз за сутки обстреляли из "Градов" Никопольский район, без воды остались жители трех сел

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

"Под огонь вражеских [РСЗО] "Градов" попала Красногригорьевская община. Туда прилетели 20 российских снарядов. Обстрелом повреждена насосная станция. Без воды остались жители трех сел общины – это почти 7 тыс. человек, – написал руководитель ОВА. – Повреждены несколько дачных домов. Произошло несколько возгораний. Пожарные их уже укротили".

Пострадавших в результате обстрелов оккупантов предварительно нет, добавил Резниченко.

Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко отметил в Telegram, что обстрел произведен из глубины временно оккупированной территории Запорожской области.

Оккупанты обстреляли Никопольский район в ночь на 7 августа, сообщал утром Резниченко. По Никопольскому району российская армия направила 60 снарядов из "Градов", подчеркнул глава Днепропетровской ОВА.

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