ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне второй раз за сутки обстреляли из "Градов" Никопольский район, без воды остались жители трех сел

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Под огонь вражеских "Градов" попала Красногригорьевская община, отметил Резниченко
Под огонь вражеских "Градов" попала Красногригорьевская община, отметил Резниченко
Фото: Валентин Резніченко / Facebook

Российские оккупационные войска 7 августа второй раз за сутки обстреляли Никопольский район Днепропетровской области (по состоянию на 19.20).

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

"Под огонь вражеских [РСЗО] "Градов" попала Красногригорьевская община. Туда прилетели 20 российских снарядов. Обстрелом повреждена насосная станция. Без воды остались жители трех сел общины – это почти 7 тыс. человек, – написал руководитель ОВА. – Повреждены несколько дачных домов. Произошло несколько возгораний. Пожарные их уже укротили".

Пострадавших в результате обстрелов оккупантов предварительно нет, добавил Резниченко.

https://www.facebook.com/Valentyn.Reznichenko/posts/pfbid038Egiu3HjZ6iAbi9L2VhF6zKh1sXZyhcvB3R1py3ye1eiwVxgMS5c3nHih8ViBsS2l

Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко отметил в Telegram, что обстрел произведен из глубины временно оккупированной территории Запорожской области.

Оккупанты обстреляли Никопольский район в ночь на 7 августа, сообщал утром Резниченко. По Никопольскому району российская армия направила 60 снарядов из "Градов", подчеркнул глава Днепропетровской ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты с середины июля системно обстреливают Никополь и Никопольский район, сообщал Евтушенко. Он предложил жителям Никополя временно покинуть город из-за регулярных обстрелов.

Теги: Россия, Украина, Евгений Евтушенко, Днепропетровская область, Никополь, обстрелы, Днепропетровская ОГА, Валентин Резниченко, война России против Украины, насосная станция, пострадавшие, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Ефросинина: ​Я вижу разводы, вижу и свидания. Из Польши целые караваны ездят на свидания. Такое радует
  Ефросинина: ​Я вижу разводы, вижу и свидания. Из Польши целые караваны ездят на свидания. Такое радует G
Алеся БАЦМАН
Джессика Честейн прибыла в Украину
Джессика Честейн прибыла в Украину
  "Місто, яке не здолають". Группа Spiv Brativ посвятила песню Николаеву. Видео
  "Місто, яке не здолають". Группа Spiv Brativ посвятила песню Николаеву. Видео
"Не привыкла помогать на публику, еще сложнее просить о помощи". Ротару рассказала, где сейчас находится, и показала свои новые фото
"Не привыкла помогать на публику, еще сложнее просить о помощи". Ротару рассказала, где сейчас находится, и показала свои новые фото
"Молюсь, чтобы мы не убили друг друга". 40-летняя Спирс показала объятия с 28-летним мужем
"Молюсь, чтобы мы не убили друг друга". 40-летняя Спирс показала объятия с 28-летним мужем
MamaRika попала в ДТП вместе с мужем и сыном. Фото
MamaRika попала в ДТП вместе с мужем и сыном. Фото
"Приехал на день". Гапчинская показала встречу вернувшегося с фронта мужа с их сыном
"Приехал на день". Гапчинская показала встречу вернувшегося с фронта мужа с их сыном
"Позаботилась о себе". Дочь мэра Днепра Филатова показала свою тренировку на открытом балконе в Киеве с видом на монумент "Родина-мать"
"Позаботилась о себе". Дочь мэра Днепра Филатова показала свою тренировку на открытом балконе в Киеве с видом на монумент "Родина-мать"
25-летний Артем Довбик впервые стал отцом и показал первые фото новорожденной дочери
25-летний Артем Довбик впервые стал отцом и показал первые фото новорожденной дочери
Проживающая за границей Каменских после премьеры песни показала новые снимки
Проживающая за границей Каменских после премьеры песни показала новые снимки
"Это пятница". Клум снялась в бикини, сидя на песке перед объективом
"Это пятница". Клум снялась в бикини, сидя на песке перед объективом
"Мы знаем, как сильно вы любите наших НГУ-котиков". Нацгвардия представила стикеры для мессенджеров
"Мы знаем, как сильно вы любите наших НГУ-котиков". Нацгвардия представила стикеры для мессенджеров
"Путинский электорат", "Боже, а пропитые какие". Гордон показал "суровые будни русской глубинки"
"Путинский электорат", "Боже, а пропитые какие". Гордон показал "суровые будни русской глубинки"
  "Мені так бракує тебе". Финалист "Танцев со звездами" Дмитрий Жук выпустил дебютную песню при поддержке Тины Кароль. Видео
  "Мені так бракує тебе". Финалист "Танцев со звездами" Дмитрий Жук выпустил дебютную песню при поддержке Тины Кароль. Видео
  "Ждать труднее всего". Бучинская посвятила песню украинским защитникам. Видео
  "Ждать труднее всего". Бучинская посвятила песню украинским защитникам. Видео
Урганта в РФ признали агентом иностранного влияния. Шоумен в ответ назвал инициаторов словом из пяти букв и написал, какой им нужен гимн
Урганта в РФ признали агентом иностранного влияния. Шоумен в ответ назвал инициаторов словом из пяти букв и написал, какой им нужен гимн
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Путинский электорат", "Боже, а пропитые какие". Гордон показал "суровые будни русской глубинки" (56656)
2
"Это пятница". Клум снялась в бикини, сидя на песке перед объективом (27211)
3
Урганта в РФ признали агентом иностранного влияния. Шоумен в ответ назвал инициаторов словом из пяти букв и написал, какой им нужен гимн (26101)
4
Дорофеева поделилась романтическим снимком с Кацуриным. Фото (14544)
5
Звезды сериала "Танька и Володька" Песик и Стадницкий снялись с полотенцами на груди. Фото (13281)
6
"Это было очень тяжелое решение". Жена нового бойфренда Дорофеевой рассказала о переменах в своей жизни (13124)
7
"Позаботилась о себе". Дочь мэра Днепра Филатова показала свою тренировку на открытом балконе в Киеве с видом на монумент "Родина-мать" (12073)
8
"Мені так бракує тебе". Финалист "Танцев со звездами" Дмитрий Жук выпустил дебютную песню при поддержке Тины Кароль. Видео (11956)
 
 
 
 