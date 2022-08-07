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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли два района Днепропетровской области, есть пострадавшие – глава ОВА

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В результате обстрелов повреждены частые дома
В результате обстрелов повреждены частые дома
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Facebook

Российские оккупанты в ночь на 7 августа обстреливали Днепропетровскую область. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

"Ночь с одной тревогой и четырьмя обстрелами. Горячо снова было в двух районах – Никопольском и Криворожском. По Никопольскому району российская армия направила 60 снарядов из "Градов". В Марганце пострадали два человека. 64-летний мужчина с ранениями в больнице", – написал он.

По словам Резниченко, в результате обстрелов повреждены почти 50 частных домов, несколько автомобилей и автобусная остановка.

"Обстрелом задет газопровод и электросеть. Несколько тысяч марганчан – без света. На месте работают электрики. В Красногригорьевской общине без жертв и разрушений. По Криворожскому району враг ударил из "Ураганов" и ствольной артиллерии. Под огонь попали Зеленодольская и Апостоловская общины. Обошлось без пострадавших", – сообщил глава ОВА.

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Днепропетровская область, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины
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