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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Ударили по людям, которые спали". Российские оккупанты из "Градов" обстреляли Никополь

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В Никополе повреждены 11 пятиэтажек, около 40 частных домов, детский сад и дом детского творчества
В Никополе повреждены 11 пятиэтажек, около 40 частных домов, детский сад и дом детского творчества
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты минувшей ночью из "Градов" обстреляли Никополь Днепропетровской области. Об этом 6 августа в Telegram сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночь снова выдалась неспокойной... После полуночи российская армия обстреляла из "Градов" Никопольский район, из ствольной артиллерии – Криворожский. Как всегда, ударили по жилым кварталам – по людям, которые в это время спали. В Никополе 20 прилетов реактивных снарядов", – написал Резниченко.

Ранения получили трое мирных жителей, один из них – 58-летний мужчина – доставлен в больницу.

В городе повреждены 11 пятиэтажек, около 40 частных домов, детский сад и дом детского творчества.

Помимо этого, из строя выведены газовод, водовод и электросеть. Несколько тысяч людей остались без света. Сейчас работают аварийные бригады.

"В Криворожском районе враг ударил по Зеленодольской общине. В Марьянском перебита линия электропередач. Без электричества находится часть села. Предварительно люди не пострадали", – добавил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Никопольский и Криворожский районы граничат с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ. Никополь и окрестности последние дни постоянно обстреливаются со стороны временно оккупированного Энергодара Запорожской области, находящегося на другом берегу Каховского водохранилища.

Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, российские оккупанты
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