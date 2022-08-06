"Ударили по людям, которые спали". Российские оккупанты из "Градов" обстреляли Никополь

В Никополе повреждены 11 пятиэтажек, около 40 частных домов, детский сад и дом детского творчества Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Ночь снова выдалась неспокойной... После полуночи российская армия обстреляла из "Градов" Никопольский район, из ствольной артиллерии – Криворожский. Как всегда, ударили по жилым кварталам – по людям, которые в это время спали. В Никополе 20 прилетов реактивных снарядов", – написал Резниченко.

Ранения получили трое мирных жителей, один из них – 58-летний мужчина – доставлен в больницу.

В городе повреждены 11 пятиэтажек, около 40 частных домов, детский сад и дом детского творчества.

Помимо этого, из строя выведены газовод, водовод и электросеть. Несколько тысяч людей остались без света. Сейчас работают аварийные бригады.

"В Криворожском районе враг ударил по Зеленодольской общине. В Марьянском перебита линия электропередач. Без электричества находится часть села. Предварительно люди не пострадали", – добавил глава ОВА.

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