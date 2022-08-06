"Ударили по людям, которые спали". Российские оккупанты из "Градов" обстреляли Никополь

"Ночь снова выдалась неспокойной... После полуночи российская армия обстреляла из "Градов" Никопольский район, из ствольной артиллерии – Криворожский. Как всегда, ударили по жилым кварталам – по людям, которые в это время спали. В Никополе 20 прилетов реактивных снарядов", – написал Резниченко.
Ранения получили трое мирных жителей, один из них – 58-летний мужчина – доставлен в больницу.
В городе повреждены 11 пятиэтажек, около 40 частных домов, детский сад и дом детского творчества.
Помимо этого, из строя выведены газовод, водовод и электросеть. Несколько тысяч людей остались без света. Сейчас работают аварийные бригады.
"В Криворожском районе враг ударил по Зеленодольской общине. В Марьянском перебита линия электропередач. Без электричества находится часть села. Предварительно люди не пострадали", – добавил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
Никопольский и Криворожский районы граничат с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ. Никополь и окрестности последние дни постоянно обстреливаются со стороны временно оккупированного Энергодара Запорожской области, находящегося на другом берегу Каховского водохранилища.