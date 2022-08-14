Войска РФ вновь обстреляли Днепропетровскую область, ранен мужчина – глава ОВА

Войска РФ обстреляли Никопольский и Криворожский районы. В частности, Никопольский район был обстрелян трижды.

"По Никополю стреляли из ствольной артиллерии. 20 прилетов. В городе повреждены девять многоэтажных и восемь частных домов, школа и несколько магазинов. Обстрелом задеты газопроводы и линии электропередач. Несколько тысяч никопольчан без света. На месте работают электрики", – сообщил Резниченко.

Он отметил, что пострадавших в результате обстрелов нет.

"По Марганцу россияне били из "Градов". В мирные кварталы прилетело 30 российских снарядов. Ранен 69-летний мужчина, он в больнице. В городе повреждены более 10 частных домов и электросеть", – говорится в сообщении.

В Криворожском районе оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня "Ураган" Зеленодольскую общину. Пострадавших и разрушений нет.