Войска РФ вновь обстреляли Днепропетровскую область, ранен мужчина – глава ОВА

Войска РФ обстреляли Никопольский и Криворожский районы. В частности, Никопольский район был обстрелян трижды.
"По Никополю стреляли из ствольной артиллерии. 20 прилетов. В городе повреждены девять многоэтажных и восемь частных домов, школа и несколько магазинов. Обстрелом задеты газопроводы и линии электропередач. Несколько тысяч никопольчан без света. На месте работают электрики", – сообщил Резниченко.
Он отметил, что пострадавших в результате обстрелов нет.
"По Марганцу россияне били из "Градов". В мирные кварталы прилетело 30 российских снарядов. Ранен 69-летний мужчина, он в больнице. В городе повреждены более 10 частных домов и электросеть", – говорится в сообщении.
В Криворожском районе оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня "Ураган" Зеленодольскую общину. Пострадавших и разрушений нет.
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
Никопольский и Криворожский районы граничат с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ. Никополь и окрестности последние дни постоянно обстреливаются со стороны временно оккупированного Энергодара Запорожской области, находящегося на другом берегу Каховского водохранилища.
В ночь на 10 августа 13 человек погибли в результате удара оккупантов по Марганцу.