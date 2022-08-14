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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ вновь обстреляли Днепропетровскую область, ранен мужчина – глава ОВА

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Резниченко показал последствия обстрелов оккупантами Днепропетровской области
Резниченко показал последствия обстрелов оккупантами Днепропетровской области
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты в ночь на 14 августа вновь обстреляли Днепропетровскую область. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Войска РФ обстреляли Никопольский и Криворожский районы. В частности, Никопольский район был обстрелян трижды.

"По Никополю стреляли из ствольной артиллерии. 20 прилетов. В городе повреждены девять многоэтажных и восемь частных домов, школа и несколько магазинов. Обстрелом задеты газопроводы и линии электропередач. Несколько тысяч никопольчан без света. На месте работают электрики", – сообщил Резниченко.

Он отметил, что пострадавших в результате обстрелов нет.

"По Марганцу россияне били из "Градов". В мирные кварталы прилетело 30 российских снарядов. Ранен 69-летний мужчина, он в больнице. В городе повреждены более 10 частных домов и электросеть", – говорится в сообщении.

В Криворожском районе оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня "Ураган" Зеленодольскую общину. Пострадавших и разрушений нет.

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Никопольский и Криворожский районы граничат с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ. Никополь и окрестности последние дни постоянно обстреливаются со стороны временно оккупированного Энергодара Запорожской области, находящегося на другом берегу Каховского водохранилища.

В ночь на 10 августа 13 человек погибли в результате удара оккупантов по Марганцу.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Днепропетровская область, Град, Никополь, РСЗО Ураган, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, Марганец
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