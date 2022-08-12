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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Враг не прекращает террор мирных людей". В результате обстрела оккупантами Марганца ранены три человека, среди них 12-летний мальчик

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В Марганце повреждены четыре многоэтажных дома и несколько частных
В Марганце повреждены четыре многоэтажных дома и несколько частных
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты минувшей ночью обстреляли Марганец и Никополь Днепропетровской области. Об этом 12 августа в Telegram сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Враг не прекращает террор мирных людей. Российская армия снова накрыла огнем два района области. По Никопольскому району ударили из "Градов" и ствольной артиллерии. В Марганец прилетело около 40 реактивных снарядов. Пострадали три человека, двое из них в больнице. Среди госпитализированных 12-летний мальчик", – говорится в сообщении.

В городе повреждены четыре многоэтажных дома и несколько частных. Под обстрел также попал местный завод, типография, магазин и кафе.

По данным главы ОВА, по Никополю российские захватчики 10 раз попали из ствольной артиллерии. Повреждены четыре частных дома и автомобили. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

В Криворожском районе враг обстрелял из "Ураганов" Зеленодольскую общину. Зафиксированы разрушения жилья. Мирные жители не пострадали.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Никопольский и Криворожский районы граничат с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ. Никополь и окрестности последние дни постоянно обстреливаются со стороны временно оккупированного Энергодара Запорожской области, находящегося на другом берегу Каховского водохранилища.

В ночь на 10 августа 13 человек погибли в результате удара оккупантов по Марганцу.

Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, Марганец, российские оккупанты
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