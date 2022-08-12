"Враг не прекращает террор мирных людей". В результате обстрела оккупантами Марганца ранены три человека, среди них 12-летний мальчик

"Враг не прекращает террор мирных людей. Российская армия снова накрыла огнем два района области. По Никопольскому району ударили из "Градов" и ствольной артиллерии. В Марганец прилетело около 40 реактивных снарядов. Пострадали три человека, двое из них в больнице. Среди госпитализированных 12-летний мальчик", – говорится в сообщении.
В городе повреждены четыре многоэтажных дома и несколько частных. Под обстрел также попал местный завод, типография, магазин и кафе.
По данным главы ОВА, по Никополю российские захватчики 10 раз попали из ствольной артиллерии. Повреждены четыре частных дома и автомобили. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
В Криворожском районе враг обстрелял из "Ураганов" Зеленодольскую общину. Зафиксированы разрушения жилья. Мирные жители не пострадали.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
Никопольский и Криворожский районы граничат с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ. Никополь и окрестности последние дни постоянно обстреливаются со стороны временно оккупированного Энергодара Запорожской области, находящегося на другом берегу Каховского водохранилища.
В ночь на 10 августа 13 человек погибли в результате удара оккупантов по Марганцу.