"Враг не прекращает террор мирных людей". В результате обстрела оккупантами Марганца ранены три человека, среди них 12-летний мальчик

В Марганце повреждены четыре многоэтажных дома и несколько частных Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Враг не прекращает террор мирных людей. Российская армия снова накрыла огнем два района области. По Никопольскому району ударили из "Градов" и ствольной артиллерии. В Марганец прилетело около 40 реактивных снарядов. Пострадали три человека, двое из них в больнице. Среди госпитализированных 12-летний мальчик", – говорится в сообщении.

В городе повреждены четыре многоэтажных дома и несколько частных. Под обстрел также попал местный завод, типография, магазин и кафе.

По данным главы ОВА, по Никополю российские захватчики 10 раз попали из ствольной артиллерии. Повреждены четыре частных дома и автомобили. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

В Криворожском районе враг обстрелял из "Ураганов" Зеленодольскую общину. Зафиксированы разрушения жилья. Мирные жители не пострадали.

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