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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Трагическая ночь". Российские оккупанты массировано обстреляли Днепропетровскую область, погибли 11 человек

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В Марганце повреждены более 20 многоэтажек
В Марганце повреждены более 20 многоэтажек
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты минувшей ночью массировано обстреляли Днепропетровскую область. Об этом 10 августа в Telegram сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Трагическая ночь... В Никопольском районе российская армия убила 11 человек, ранила – 13 человек. Враг дважды обстрелял район из "Градов". Направил по жилым кварталам 80 реактивных снарядов. Сознательно и коварно ударил, когда люди спали в своих домах", – написал глава ОВА.

По его данным, в Марганце погибли 10 человек, 11 пострадали. В больнице находятся 10 раненых, семеро из них в тяжелом состоянии.

В городе повреждены более 20 многоэтажек, центр предоставления административных услуг, Дворец культуры, общежитие, две школы, здание горсовета и еще несколько административных помещений.

Также в результате обстрела выведена из строя линия электропередач. Несколько тысяч жителей города осталось без света. Сейчас там работают аварийные бригады электриков.

"В Высшетарасовке Мировской общины погибла одна женщина. Ее дом полностью разрушен вражеским снарядом. Пострадали супруги. Женщина с ранениями в больнице. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести. Мужчина лечится дома", – отметил Резниченко.

В селе повреждены 11 частных домов и газопроводы. Около 1000 людей остались без газа.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Никопольский и Криворожский районы граничат с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ. Никополь и окрестности последние дни постоянно обстреливаются со стороны временно оккупированного Энергодара Запорожской области, находящегося на другом берегу Каховского водохранилища.

Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, Марганец, российские оккупанты
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