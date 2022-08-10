"Трагическая ночь". Российские оккупанты массировано обстреляли Днепропетровскую область, погибли 11 человек

В Марганце повреждены более 20 многоэтажек Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Трагическая ночь... В Никопольском районе российская армия убила 11 человек, ранила – 13 человек. Враг дважды обстрелял район из "Градов". Направил по жилым кварталам 80 реактивных снарядов. Сознательно и коварно ударил, когда люди спали в своих домах", – написал глава ОВА.

По его данным, в Марганце погибли 10 человек, 11 пострадали. В больнице находятся 10 раненых, семеро из них в тяжелом состоянии.

В городе повреждены более 20 многоэтажек, центр предоставления административных услуг, Дворец культуры, общежитие, две школы, здание горсовета и еще несколько административных помещений.

Также в результате обстрела выведена из строя линия электропередач. Несколько тысяч жителей города осталось без света. Сейчас там работают аварийные бригады электриков.

"В Высшетарасовке Мировской общины погибла одна женщина. Ее дом полностью разрушен вражеским снарядом. Пострадали супруги. Женщина с ранениями в больнице. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести. Мужчина лечится дома", – отметил Резниченко.

В селе повреждены 11 частных домов и газопроводы. Около 1000 людей остались без газа.

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