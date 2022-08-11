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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты из "Градов" обстреляли Никополь. Три человека погибли, девять – получили ранения

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В результате обстрела в Никополе повреждены более 40 многоэтажек
В результате обстрела в Никополе повреждены более 40 многоэтажек
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты минувшей ночью из "Градов" обстреляли Никополь Днепропетровской области. Об этом 11 августа в Telegram сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

По его словам, в Никопольском районе зафиксировано 120 прилетов.

Глава ОВА отметил, что по состоянию на 8.35 ночная атака российских захватчиков унесла жизни трех жителей Никополя. Девять человек ранены, среди раненых 13-летняя девочка. Четверо пострадавших находятся в больнице.

"В городе повреждены более 40 многоэтажек. Пять квартир разрушены. Спасатели разбирают завалы и ищут людей. Повреждены три школы, несколько магазинов, гаражи и машины. Перебита линия электропередач. Без света более 6000 никопольчан", – написал Резниченко.

Он подчеркнул, что всего этой ночью противник атаковал четыре района области.

В Червоногригоровской общине Никопольского района повреждены 14 домов, амбулатория, магазин и стадион. Около 1000 человек остались без электричества.

В Криворожском районе под огонь российских "Ураганов" попала Зеленодольская община. Произошло несколько пожаров, спасатели их погасили. Люди не пострадали.

В Синельниковском районе враг ударил по Великомихайловской общине. Повреждены мельница и дома. Пострадали супруги – женщина в больнице.

В Днепровском районе зафиксирован прилет ракеты. Масштабы разрушений уточняются.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Никопольский и Криворожский районы граничат с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ. Никополь и окрестности последние дни постоянно обстреливаются со стороны временно оккупированного Энергодара Запорожской области, находящегося на другом берегу Каховского водохранилища.

Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, раненые, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, пострадавшие, российские оккупанты
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