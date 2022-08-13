Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из "Градов" и "Ураганов" – глава ОВА

"Никополь враг обстрелял из "Градов". Направил по жилым кварталам 30 реактивных снарядов. В городе повреждены 11 многоэтажных, 13 частных домов и детский сад. Выведен из строя газопровод и линия электропередач. На месте работают аварийные бригады", – говорится в сообщении.
Резниченко сообщил, что пострадавших в результате этого обстрела нет.
"По Криворожскому району враг ударил из "Ураганов". Попал в Зеленодольскую и Апостоловскую общины. К счастью, без разрушений и пострадавших", – сообщил глава ОВА.
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
Никопольский и Криворожский районы граничат с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ. Никополь и окрестности последние дни постоянно обстреливаются со стороны временно оккупированного Энергодара Запорожской области, находящегося на другом берегу Каховского водохранилища.
В ночь на 10 августа 13 человек погибли в результате удара оккупантов по Марганцу.