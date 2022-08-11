"Черный день". Оккупанты нанесли массированный удар по Никопольскому району, 13 погибших, 11 раненых. Фоторепортаж
Фото: Поліція Дніпропетровської області / Facebook
Фото: Євген Євтушенко. Нікопольська РВА. Офіційний / Telegram
Фото: Поліція Дніпропетровської області / Facebook
Фото: Поліція Дніпропетровської області / Facebook
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram
Фото: Євген Євтушенко. Нікопольська РВА. Офіційний / Telegram
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram
Фото: Євген Євтушенко. Нікопольська РВА. Офіційний / Telegram
Фото: Євген Євтушенко. Нікопольська РВА. Офіційний / Telegram
Фото: Євген Євтушенко. Нікопольська РВА. Офіційний / Telegram
Фото: Євген Євтушенко. Нікопольська РВА. Офіційний / Telegram
Фото: Геннадій Боровик / Facebook
Фото: Поліція Дніпропетровської області / Facebook
В ночь на 10 августа российские оккупанты нанесли массированный удар
по Никопольскому району Днепропетровской области. Как сообщил
председатель Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко в Telegram, вследствие атаки погибло 13 жителей, 11 получили ранения, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Главный удар пришелся на город Марганец и село Высшетарасовка. По ним, как уточнил
Евтушенко, оккупанты выпустили 80 боеприпасов из реактивной системы залпового огня "Град". Геннадий Боровик, мэр Марганца (до войны в городе проживало около 50 тыс. человек), сообщил
в Facebook, что в городе повреждено 20 многоэтажных домов, Дворец культуры горняков, две школы, несколько админпомещений. Из строя была выведена линия электропередачи, в результате чего несколько тысяч жителей города остались без света. "10 августа у нас черный день. Непоправимая потеря. Российские войска убили мирных людей. Целый день вместе с профильными службами осматривали и ликвидировали места разрушений", – написал
он вечером в соцсети. Председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко призвал жителей региона не игнорировать сигналы тревоги. "Прошу и умоляю: во время тревоги уходите в безопасные места. Сделайте это для себя правилом. Не дайте россиянам себя убить, – написал
Резниченко в Telegram. – ВСУ берегут нас на фронте. А вы берегите себя там, где вы находитесь". Вечером 10 августа оккупанты вновь обстреляли Никопольский район, сообщил
Евтушенко. Пока информации о пострадавших и повреждениях нет.