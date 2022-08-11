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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: ВСУ, разведка и правоохранители не оставят без ответа обстрелы оккупантами Марганца

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Зеленский: Чем мощнее будет наше оружие и чем больше будет дальность его применения, тем быстрее закончится эта жестокая война
Зеленский: Чем мощнее будет наше оружие и чем больше будет дальность его применения, тем быстрее закончится эта жестокая война
Фото: EPA

Украина не оставит без ответа российский удар по Марганцу Днепропетровской области, который был нанесен 10 августа. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения, опубликованного его пресс-службой.

"Вооруженные силы Украины, наша разведка и наши правоохранительные органы не оставят без ответа сегодняшние обстрелы Днепропетровщины. 13 человек погибли в результате удара оккупантов по Марганцу. Еще более 10 – ранены, пятеро – в тяжелом состоянии", – сказал глава государства.

Он заявил, что войска РФ стреляли из реактивных систем залпового огня "Град".

"Это очередное проявление российского террора, как и удары по Николаеву, по Харькову, еще раз доказывает, что нужно увеличивать военную помощь Украине. Чем мощнее будет наше оружие и чем больше будет дальность его применения, тем быстрее закончится эта жестокая война", – заявил Зеленский.

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Никопольский и Криворожский районы граничат с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ. Никополь и окрестности последние дни постоянно обстреливаются со стороны временно оккупированного Энергодара Запорожской области, находящегося на другом берегу Каховского водохранилища.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Град, РСЗО, Владимир Зеленский, обстрелы, Марганец
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