Зеленский: ВСУ, разведка и правоохранители не оставят без ответа обстрелы оккупантами Марганца

Зеленский: Чем мощнее будет наше оружие и чем больше будет дальность его применения, тем быстрее закончится эта жестокая война Фото: EPA

"Вооруженные силы Украины, наша разведка и наши правоохранительные органы не оставят без ответа сегодняшние обстрелы Днепропетровщины. 13 человек погибли в результате удара оккупантов по Марганцу. Еще более 10 – ранены, пятеро – в тяжелом состоянии", – сказал глава государства.

Он заявил, что войска РФ стреляли из реактивных систем залпового огня "Град".

"Это очередное проявление российского террора, как и удары по Николаеву, по Харькову, еще раз доказывает, что нужно увеличивать военную помощь Украине. Чем мощнее будет наше оружие и чем больше будет дальность его применения, тем быстрее закончится эта жестокая война", – заявил Зеленский.