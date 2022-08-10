В Днепропетровской области в умерли еще 2 раненых, всего ночные обстрелы унесли 13 жизней – ОВА

"Грады" вывели из строя линию электропередач, несколько тысяч жителей города осталось без света – ОВА Фото: Валентин Резніченко / Telegram

По его информации, в больнице Марганца скончались еще двое раненых во время обстрела.

"Врачи боролись, но не смогли их спасти", – говорится в сообщении.

Всего погибли 13 человек, восемь находятся в больнице с ранениями разной степени тяжести.

За ночь враг обстрелял область дважды. По словам Резниченко, РФ "Градам" попала по жилым кварталам, повреждены более 20 многоэтажек, центр предоставления административных услуг, Дворец культуры, общежитие, две школы, здание горсовета и еще несколько административных помещений.

Также в результате обстрела выведена из строя линия электропередач. Несколько тысяч жителей города осталось без света.