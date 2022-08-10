В Днепропетровской области в умерли еще 2 раненых, всего ночные обстрелы унесли 13 жизней – ОВА

По его информации, в больнице Марганца скончались еще двое раненых во время обстрела.
"Врачи боролись, но не смогли их спасти", – говорится в сообщении.
Всего погибли 13 человек, восемь находятся в больнице с ранениями разной степени тяжести.
За ночь враг обстрелял область дважды. По словам Резниченко, РФ "Градам" попала по жилым кварталам, повреждены более 20 многоэтажек, центр предоставления административных услуг, Дворец культуры, общежитие, две школы, здание горсовета и еще несколько административных помещений.
Также в результате обстрела выведена из строя линия электропередач. Несколько тысяч жителей города осталось без света.
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
Никопольский и Криворожский районы граничат с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ. Никополь и окрестности последние дни постоянно обстреливаются со стороны временно оккупированного Энергодара Запорожской области, находящегося на другом берегу Каховского водохранилища.