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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки украинская армия уничтожила около 200 российских оккупантов и 12 танков – Генштаб ВСУ

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Число убитых оккупантов приближается к 44 тыс.
Число убитых оккупантов приближается к 44 тыс.
Фото: ЕРА

Число уничтоженных в Украине российских оккупантов составило с начала открытого вторжения около 43 750, за последние сутки эта цифра увеличилась на 200. Об этом проинформировал 15 августа в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Другие потери российских войск составили:

  • танки – 1876 (+12);
  • боевые бронированные машины – 4141 (+15);
  • артиллерийские системы – 985 (+5);
  • РСЗО – 261;
  • средства ПВО – 136;
  • самолеты – 233;
  • вертолеты – 195 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 787 (+3);
  • крылатые ракеты – 187;
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 3044 (+5);
  • специальная техника – 92 (+1).

Наибольшие потери оккупанты понесли на донецком направлении, отметили в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid023mkhXKkN4JQX5EJ24EpbcQVMenU3KmdbzMbeVuoXcHCx6N7MjwwymXf89yxKSAr4l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, армия, война, Генштаб ВСУ, танки, вертолет, ПВО, РСЗО, артиллерия, вторжение, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, потери России
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