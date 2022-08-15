За сутки украинская армия уничтожила около 200 российских оккупантов и 12 танков – Генштаб ВСУ

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Наибольшие потери оккупанты понесли на донецком направлении, отметили в Генштабе ВСУ.

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