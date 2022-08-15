За сутки украинская армия уничтожила около 200 российских оккупантов и 12 танков – Генштаб ВСУ

Число убитых оккупантов приближается к 44 тыс.
Фото: ЕРА
Число уничтоженных в Украине российских оккупантов составило с начала открытого вторжения около 43 750, за последние сутки эта цифра увеличилась на 200. Об этом проинформировал 15 августа в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Другие потери российских войск составили:
танки – 1876 (+12);
боевые бронированные машины – 4141 (+15);
артиллерийские системы – 985 (+5);
РСЗО – 261;
средства ПВО – 136;
самолеты – 233;
вертолеты – 195 (+1);
БПЛА оперативно-тактического уровня – 787 (+3);
крылатые ракеты – 187;
корабли/катера – 15;
автомобильная техника и автоцистерны – 3044 (+5);
специальная техника – 92 (+1).
Наибольшие потери оккупанты понесли на донецком направлении, отметили в Генштабе ВСУ.
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