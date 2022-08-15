Оккупанты безуспешно атаковали на четырех направлениях, возле Времовки засылали разведчиков – Генштаб ВСУ

"На славянском направлении враг [...] вел штурмовые действия в направлении Тихоцкое – Долина [на админгранице Харьковской и Донецкой областей], успеха не имел, понес потери, отошел. [...] Вел наступательные бои в направлениях Соледара и Кодемы [возле оккупированной Горловки], успеха не имел, отошел", – говорится в сообщении.
В ВСУ рассказали также о попытке оккупантов вести наступательные бои в направлении Песков и Первомайского (на северо-запад от оккупированного Донецка) с целью улучшить тактическое положение, они были отброшены.
"В направлении населенного пункта Времовка наши воины обезвредили разведгруппу оккупантов. Враг вел наступательные бои в направлении Павловки, успеха не имел, отошел", – отметили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля.
По состоянию на август на Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.