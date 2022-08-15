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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты безуспешно атаковали на четырех направлениях, возле Времовки засылали разведчиков – Генштаб ВСУ

На Донбассе идут активные бои
На Донбассе идут активные бои
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты пытались отодвинуть украинские войска на Донбассе, им это не удалось. Об этом проинформировал 15 августа в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На славянском направлении враг [...] вел штурмовые действия в направлении Тихоцкое – Долина [на админгранице Харьковской и Донецкой областей], успеха не имел, понес потери, отошел. [...] Вел наступательные бои в направлениях Соледара и Кодемы [возле оккупированной Горловки], успеха не имел, отошел", – говорится в сообщении.

В ВСУ рассказали также о попытке оккупантов вести наступательные бои в направлении Песков и Первомайского (на северо-запад от оккупированного Донецка) с целью улучшить тактическое положение, они были отброшены.

"В направлении населенного пункта Времовка наши воины обезвредили разведгруппу оккупантов. Враг вел наступательные бои в направлении Павловки, успеха не имел, отошел", – отметили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0LnFTsFAjTDygySSfCbDApTuZQDtGsLGurBdf2ChLoPbKR9bimhQLodkj7f483zW4l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля.

По состоянию на август на Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Первомайское, Славянск, война, Донбасс, Генштаб ВСУ, штурм, Горловка, Соледар, вторжение, разведчики, Кодема, ВСУ, наступление, война России против Украины, российские оккупанты
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