Оккупанты пытались вести разведку боем и штурмовые действия на ряде направлений, но успеха не имели – Генштаб ВСУ

"На харьковском направлении оккупанты продолжают огневое поражение из ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения, поддерживают высокую интенсивность ведения воздушной разведки беспилотниками. Противник пытался провести разведку боем в районе населенного пункта Питомник, успеха не имел, понес потери и отошел. Нанес авиационные удары возле Перемоги, Ртищевки и Питомника. Принимает меры по логистическому обеспечению подразделений и пополнению потерь", – говорится в сообщении.

На славянском направлении оккупанты стреляли из танков и реактивной артиллерии недалеко от Бражковки, Богородичного и Долины.

"В районе Долины пытались прорвать оборону наших подразделений. Бессмысленный штурм украинские воины отразили", – сообщили в Генштабе.

На донецком направлении войска РФ обстреливали подразделения ВСУ из танков, ствольной и реактивной артиллерии.

"На краматорском направлении российские оккупанты нанесли авиаудары вблизи Спорного. Совершили попытку разведки боем в районе Серебрянки, после огневого поражения от наших воинов сбежали. Штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение недалеко от Спорного, успеха не имел, отошел. В районе Ивано-Дарьевки боевые действия продолжаются", – говорится в сообщении.

На бахмутском направлении оккупанты из артиллерии и танков обстреливали гражданскую инфраструктуру населенных пунктов и позиции сил обороны.

"[Враг] нанес авиационные удары в районах Соледара и Веселой Долины. Вел воздушную разведку БПЛА оперативно-тактического уровня. Совершил попытку ведения разведки боем вблизи Соледара, потерпел огневое поражение и скрылся. Противник вел наступательные действия в районе Зайцево, успеха не имел, отошел. Бои продолжаются. На авдеевском направлении, кроме обстрелов ряда населенных пунктов из артиллерии, оккупанты нанесли авиационные удары возле Марьинки. Враг продолжил воздушную разведку БПЛА. Вел штурмовые действия в направлениях Красногоровки и Песок, успеха не имел, отошел. В районе населенного пункта Первомайское боевые действия продолжаются", – проинформировали в Генштабе.

Также оккупанты совершили попытку ведения разведки боем в районе населенного пункта Пречистовка, но отошли.

"Ведет наступление в районе населенного пункта Павловка, боевые действия продолжаются. Развернул и активно использует комплексы радиоэлектронной борьбы", – говорится в сообщении.