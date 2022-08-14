Оккупанты безуспешно атаковали на 15 участках фронта, частично преуспели на одном направлении – Генштаб ВСУ

"Украинские воины отразили штурм в направлении Долины. [...] Попытался [враг] провести разведку позиций наших войск в районе Серебрянки, получил огневое поражение и ретировался. С тем же результатом завершилась попытка разведки боем в направлении Веселого. Противник рискнул пойти на штурм недалеко от Спорного и Ивано-Дарьевки. Закончилось все для оккупантов потерями и отступлением", – говорится в сообщении.
Украинские военные рассказали также, что они "нанесли огневое поражение и обезвредили разведгруппу противника в направлении Соледара".
"Оккупанты вели наступательные бои в направлениях Яковлевки, Соледара, Вершины, Кодемы и Зайцево, понесли потери и отошли. В направлении Бахмута подразделения противника имели частичный успех. [...] Противник вел штурмовые действия по направлениям Красногоровки и Песок, успеха не имел, отошел", – объяснили в ВСУ.
Кроме того, по данным Генштаба, оккупанты вели безуспешные наступательные бои в направлениях Павловки и Времовки.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля.
По состоянию на август на Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.