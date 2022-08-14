Оккупанты безуспешно атаковали на 15 участках фронта, частично преуспели на одном направлении – Генштаб ВСУ

"Украинские воины отразили штурм в направлении Долины. [...] Попытался [враг] провести разведку позиций наших войск в районе Серебрянки, получил огневое поражение и ретировался. С тем же результатом завершилась попытка разведки боем в направлении Веселого. Противник рискнул пойти на штурм недалеко от Спорного и Ивано-Дарьевки. Закончилось все для оккупантов потерями и отступлением", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали также, что они "нанесли огневое поражение и обезвредили разведгруппу противника в направлении Соледара".

"Оккупанты вели наступательные бои в направлениях Яковлевки, Соледара, Вершины, Кодемы и Зайцево, понесли потери и отошли. В направлении Бахмута подразделения противника имели частичный успех. [...] Противник вел штурмовые действия по направлениям Красногоровки и Песок, успеха не имел, отошел", – объяснили в ВСУ.

Кроме того, по данным Генштаба, оккупанты вели безуспешные наступательные бои в направлениях Павловки и Времовки.

Война России против Украины. Главное (обновляется)