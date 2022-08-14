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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты безуспешно атаковали на 15 участках фронта, частично преуспели на одном направлении – Генштаб ВСУ

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ВСУ сдерживают оккупантов шестой месяц
ВСУ сдерживают оккупантов шестой месяц
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты провели ряд атак на Донбассе, почти все они были отбиты. Об этом проинформировал 14 августа в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Украинские воины отразили штурм в направлении Долины. [...] Попытался [враг] провести разведку позиций наших войск в районе Серебрянки, получил огневое поражение и ретировался. С тем же результатом завершилась попытка разведки боем в направлении Веселого. Противник рискнул пойти на штурм недалеко от Спорного и Ивано-Дарьевки. Закончилось все для оккупантов потерями и отступлением", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали также, что они "нанесли огневое поражение и обезвредили разведгруппу противника в направлении Соледара".

"Оккупанты вели наступательные бои в направлениях Яковлевки, Соледара, Вершины, Кодемы и Зайцево, понесли потери и отошли. В направлении Бахмута подразделения противника имели частичный успех. [...] Противник вел штурмовые действия по направлениям Красногоровки и Песок, успеха не имел, отошел", – объяснили в ВСУ.

Кроме того, по данным Генштаба, оккупанты вели безуспешные наступательные бои в направлениях Павловки и Времовки.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02dS6vVBWGgYyKwo1G2Gxt9F6zfD8TngPr9habpyPiS5UkHup9qaELe3hrymmJGYWql

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля.

По состоянию на август на Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Донбасс, Генштаб ВСУ, штурм, разведка, Соледар, Красногоровка, вторжение, Кодема, Зайцево, ВСУ, российская агрессия, наступление, война России против Украины, Бахмут, Долина, российские оккупанты
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