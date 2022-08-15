Генштаб ВСУ: Российская пропаганда продолжает врать, придумывая несуществующие победы

"Российская пропаганда продолжает врать, придумывая несуществующие победы и покрывая преступления своей армии и наемников. Поэтому призываем доверять информацию только из проверенных источников и не распространять российские фейки и дезинформацию", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российское минобороны регулярно заявляет о якобы успешных действиях своих войск в Украине, в том числе о якобы сотнях убитых "наемников" за один нанесенный удар.

Российские пропагандисты сообщали в начале июля о захвате Луганской области, хотя на 14 августа, по данным главы обладминистрации Сергея Гайдая, под контролем ВСУ еще остается часть территории региона.