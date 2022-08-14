Гайдай: Бои не прекращаются ни ночью, ни утром. Враг не может преодолеть расстояние, меньшее, чем площадь Лисичанска

"Бои не прекращаются ни ночью, ни утром. После довольно быстрого захвата Лисичанска враг не может преодолеть расстояние, меньшее, чем площадь этого города. Да, выжигает землю вокруг, но каждый следующий километр ему покоряется после значительных потерь", – написал Гайдай.

По его словам, оккупанты пытались вести штурм вблизи Спорного и Серебрянки – населенных пунктов Донецкой области, которые находятся на границе с Луганской областью.

"Армия врага потерпела огневое поражение от наших Вооруженных Сил и отступила. Как и после еще семи попыток штурма с разных сторон. На двух [направлениях] бои идут до сих пор", – заявил Гайдай.

Глава области добавил, что вблизи десяти городов и сел россияне атаковали с воздуха, зафиксированы ракетные удары.

"Только за последнюю ночь артиллерийские подразделения врага 15 раз обстреливали населенные пункты из ствольного и реактивного вооружения", – написал он.

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