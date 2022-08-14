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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гайдай: Бои не прекращаются ни ночью, ни утром. Враг не может преодолеть расстояние, меньшее, чем площадь Лисичанска

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Бои в Луганской области продолжаются
Бои в Луганской области продолжаются
Фото: Луганська ОВА/Гайдай Сергій / Telegram

Бои в Луганской области продолжаются, оккупанты пытались вести штурмовые действия. Об этом сообщил в Telegram 14 августа глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Бои не прекращаются ни ночью, ни утром. После довольно быстрого захвата Лисичанска враг не может преодолеть расстояние, меньшее, чем площадь этого города. Да, выжигает землю вокруг, но каждый следующий километр ему покоряется после значительных потерь", – написал Гайдай.

По его словам, оккупанты пытались вести штурм вблизи Спорного и Серебрянки – населенных пунктов Донецкой области, которые находятся на границе с Луганской областью.

"Армия врага потерпела огневое поражение от наших Вооруженных Сил и отступила. Как и после еще семи попыток штурма с разных сторон. На двух [направлениях] бои идут до сих пор", – заявил Гайдай.

Глава области добавил, что вблизи десяти городов и сел россияне атаковали с воздуха, зафиксированы ракетные удары.

"Только за последнюю ночь артиллерийские подразделения врага 15 раз обстреливали населенные пункты из ствольного и реактивного вооружения", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. 

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. 1 августа Гайдай отмечал, что оккупировать небольшую часть Луганской области россияне "уже почти месяц не в состоянии".

Теги: Луганская область, штурм, Лисичанск, Сергей Гайдай, война России против Украины
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