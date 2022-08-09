Почти все, кто пытался вернуться в оккупированный Северодонецк, поняли, что перезимовать там невозможно – мэр

"Поубирать в разрушенном спорткомплексе и заявить, что "мы восстанавливаем спорт" – это скорее профанация, чем действительность", – отметил он.
По словам мэра, в городе остается около 8 тыс. человек, эта цифра "плавает". Почти все люди, попытавшиеся вернуться в город, пробыли там несколько дней, поняли, что перезимовать в этих условиях невозможно, и уехали снова. В частности, люди ищут пустующие дачные дома на околицах и в близлежащих селах, потому что в городе с разрушенными коммуникациями выжить в холода будет невозможно.
Стрюк подчеркнул, что ни света, ни воды в Северодонецке нет. В некоторых местах есть "очаги цивилизации" благодаря установленным генераторам, но в целом город "остается во тьме". Не работает и система канализации – в городе нет специалистов необходимого уровня для восстановления коммуникаций.
Оккупанты формируют бригады для очистки улиц, предлагая в качестве оплаты еду.
Мэр отметил, что сети магазинов и логистика разрушены, продукты для продажи привозят с других оккупированных территорий и их не хватает, люди живут впроголодь.
Когда в Северодонецк приезжает российское телевидение – населению раздают продуктовые наборы, но их тоже недостаточно: "на весь город – газелька с какими-то пакетами". Привезти гуманитарную помощь из Украины сейчас невозможно.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область.
25 июня стало известно, что после интенсивных боев Вооруженные силы Украины организованно вышли из Северодонецка и россияне полностью захватили город.
Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля. Под контролем украинских военных остаются два села в Луганской области, говорил глава ОВА Сергей Гайдай 17 июля. 1 августа он отмечал, что оккупировать небольшую часть Луганской области россияне "уже почти месяц не в состоянии".