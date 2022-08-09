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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Почти все, кто пытался вернуться в оккупированный Северодонецк, поняли, что перезимовать там невозможно – мэр

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Северодонецк россияне захватили после ожесточенных боев в конце июня
Северодонецк россияне захватили после ожесточенных боев в конце июня
Фото: Сергій Гайдай / Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

Оккупационные власти пытаются создать картинку "восстановления жизни" в Северодонецке Луганской области. Об этом 9 мая рассказал в эфире телемарафона глава военной администрации города Александр Стрюк, фрагмент видео опубликован в Telegram Луганской ОВА.

"Поубирать в разрушенном спорткомплексе и заявить, что "мы восстанавливаем спорт" – это скорее профанация, чем действительность", – отметил он. 

По словам мэра, в городе остается около 8 тыс. человек, эта цифра "плавает". Почти все люди, попытавшиеся вернуться в город, пробыли там несколько дней, поняли, что перезимовать в этих условиях невозможно, и уехали снова. В частности, люди ищут пустующие дачные дома на околицах и в близлежащих селах, потому что в городе с разрушенными коммуникациями выжить в холода будет невозможно.

Стрюк подчеркнул, что ни света, ни воды в Северодонецке нет. В некоторых местах есть "очаги цивилизации" благодаря установленным генераторам, но в целом город "остается во тьме". Не работает и система канализации – в городе нет специалистов необходимого уровня для восстановления коммуникаций. 

Оккупанты формируют бригады для очистки улиц, предлагая в качестве оплаты еду.

Мэр отметил, что сети магазинов и логистика разрушены, продукты для продажи привозят с других оккупированных территорий и их не хватает, люди живут впроголодь.

Когда в Северодонецк приезжает российское телевидение – населению раздают продуктовые наборы, но их тоже недостаточно: "на весь город – газелька с какими-то пакетами". Привезти гуманитарную помощь из Украины сейчас невозможно.

 Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область.

25 июня стало известно, что после интенсивных боев Вооруженные силы Украины организованно вышли из Северодонецка и россияне полностью захватили город.

Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля. Под контролем украинских военных остаются два села в Луганской области, говорил глава ОВА Сергей Гайдай 17 июля. 1 августа он отмечал, что оккупировать небольшую часть Луганской области россияне "уже почти месяц не в состоянии".

Теги: Луганская область, оккупация, электричество, продукты, Северодонецк, водоснабжение, электроснабжение, война России против Украины, канализация, Александр Стрюк
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