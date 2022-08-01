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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Для россиян нормально, но мы – не они". Гайдай показал "помывку" от оккупантов для жителей Северодонецка

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Гайдай показал условия "помывки"
Гайдай показал условия "помывки"
Фото: Сергій Гайдай / Луганська ОДА / Telegrаm

В Северодонецке Луганской области российские оккупанты предлагают местным жителям мыться грязной водой и по графику. Об этом 1 августа сообщил в Telegrаm глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он также разместил фото палатки и "графика помывки населения", на котором написано, что с 10.30 до 13.00 могут помыться женщины и дети, а с 13.00 до 15.00 – мужчины.

"Асвободительный" душ в оккупированном Северодонецке. Оккупанты установили грязные палатки с грязной водой, чтобы люди могли помыться и схватить очередную инфекцию. "Помывка" населения по графику, водичку греет солнышко, чистота на "высшем" уровне", – прокомментировал Гайдай.

Он назвал это "пародией на душ, как космический корабль".

"Так выглядит издевательство над людьми в оккупации. Реалии родной Луганской области. Для россиян это нормальная ситуация, они привыкли к подобным условиям, но мы – не они. Украинцы моются дома чистой теплой водой и делают это когда хотят. Вот это нормально", – написал Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля российские захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.

25 июня стало известно, что после интенсивных боев Вооруженные силы Украины организованно вышли из Северодонецка и оккупанты полностью захватили город.

Сейчас противник пытается полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск (рядом с Северодонецком), ВСУ покинули 3 июля. Под контролем украинских военных остаются два села в регионе, говорил Гайдай.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Луганская область, война, оккупация, Северодонецк, вторжение, Сергей Гайдай, дети, украинцы, палатки, война России против Украины, женщины, инфекция, пародия, население, мужчины, российские оккупанты
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