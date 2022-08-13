Враг выжигает землю на въездах в Луганскую область, потому что не может преодолеть эти несколько километров – Гайдай

Гайдай: Трудно сосчитать, сколько тысяч снарядов выдержала эта территория свободной Луганщины за последние месяц-полтора Фото: Сергій Гайдай / Facebook

"Враг выжигает землю на въездах в Луганскую область, потому что не может преодолеть эти несколько километров. Трудно сосчитать, сколько тысяч снарядов выдержала эта территория свободной Луганщины за последние месяц-полтора. Оккупанты часами отрабатывают артиллерией, а затем штурмуют с нескольких сторон сразу", – написал Гайдай.

Он отметил, что 12 августа оккупанты попытались атаковать в районах Лисичанского НПЗ и Белогоровки, но разведка боем завершилась очередным отступлением. По его словам, попытка продвинуться со стороны Попасной в направлении Бахмута противнику также не удалась

Гайдай подчеркнул, что противник около 10 раз бросался в разведку, но был отбит.

"За сутки вблизи девяти населенных пунктов россиянами нанесены авиаудары. За последнюю ночь ими выпущены три ракеты, четырежды применена реактивная и ствольная артиллерия, дважды – минометы, еще два раза отражены танковые наступления врага", – сообщил глава ОВА.

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