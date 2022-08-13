Враг выжигает землю на въездах в Луганскую область, потому что не может преодолеть эти несколько километров – Гайдай

"Враг выжигает землю на въездах в Луганскую область, потому что не может преодолеть эти несколько километров. Трудно сосчитать, сколько тысяч снарядов выдержала эта территория свободной Луганщины за последние месяц-полтора. Оккупанты часами отрабатывают артиллерией, а затем штурмуют с нескольких сторон сразу", – написал Гайдай.
Он отметил, что 12 августа оккупанты попытались атаковать в районах Лисичанского НПЗ и Белогоровки, но разведка боем завершилась очередным отступлением. По его словам, попытка продвинуться со стороны Попасной в направлении Бахмута противнику также не удалась
Гайдай подчеркнул, что противник около 10 раз бросался в разведку, но был отбит.
"За сутки вблизи девяти населенных пунктов россиянами нанесены авиаудары. За последнюю ночь ими выпущены три ракеты, четырежды применена реактивная и ствольная артиллерия, дважды – минометы, еще два раза отражены танковые наступления врага", – сообщил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. Под контролем украинских военных остаются два села в Луганской области, говорил Гайдай 17 июля. 1 августа он отмечал, что оккупировать небольшую часть Луганской области россияне "уже почти месяц не в состоянии".