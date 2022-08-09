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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Враг применяет на Донбассе все имеющееся вооружение, чтобы не допустить маневров ВСУ – Гайдай

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Оккупанты штурмуют и обстреливают города и села на востоке Украины
Оккупанты штурмуют и обстреливают города и села на востоке Украины
Фото: Луганська ОВА/Гайдай Сергій / Telegram

Российские захватчики на Донбассе делают все, чтобы лишить ВСУ возможности усилить другие направления, заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Об этом он написал в Telegram 9 августа.

"Враг применяет все имеющееся вооружение, чтобы вынудить ВСУ сосредоточить основные усилия именно здесь и не допустить каких-либо маневров", – написал Гайдай.

По его информации, только за минувшие сутки украинские военные остановили 10 попыток врага штурмовать города и села на границе Луганской и Донецкой областей. Вблизи восьми населенных пунктов пыталась работать авиация оккупантов.

Кроме того, россияне нанесли ракетный удар, совершили две попытки танковых атак и обстреляли населенные пункты из минометов, отметил Гайдай. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава Донецкой ОВА 2 июля.

Теги: Луганская область, Донецкая область, Донбасс, Сергей Гайдай, обстрелы, война России против Украины, миномет
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