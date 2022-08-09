Враг применяет на Донбассе все имеющееся вооружение, чтобы не допустить маневров ВСУ – Гайдай

"Враг применяет все имеющееся вооружение, чтобы вынудить ВСУ сосредоточить основные усилия именно здесь и не допустить каких-либо маневров", – написал Гайдай.
По его информации, только за минувшие сутки украинские военные остановили 10 попыток врага штурмовать города и села на границе Луганской и Донецкой областей. Вблизи восьми населенных пунктов пыталась работать авиация оккупантов.
Кроме того, россияне нанесли ракетный удар, совершили две попытки танковых атак и обстреляли населенные пункты из минометов, отметил Гайдай.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
Оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава Донецкой ОВА 2 июля.