Враг применяет на Донбассе все имеющееся вооружение, чтобы не допустить маневров ВСУ – Гайдай

Оккупанты штурмуют и обстреливают города и села на востоке Украины Фото: Луганська ОВА/Гайдай Сергій / Telegram

"Враг применяет все имеющееся вооружение, чтобы вынудить ВСУ сосредоточить основные усилия именно здесь и не допустить каких-либо маневров", – написал Гайдай.

По его информации, только за минувшие сутки украинские военные остановили 10 попыток врага штурмовать города и села на границе Луганской и Донецкой областей. Вблизи восьми населенных пунктов пыталась работать авиация оккупантов.

Кроме того, россияне нанесли ракетный удар, совершили две попытки танковых атак и обстреляли населенные пункты из минометов, отметил Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)