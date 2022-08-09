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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты на самом успешном для себя направлении на Донбассе за месяц продвинулись всего на 10 км – британская разведка

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Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля
Фото: EPA

Российские войска на бахмутском направлении за последние 30 дней смогли продвинуться только на 10 км. Об этом 9 августа сообщило в Twitter министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

В ведомстве отметили, что на выходных Россия продолжала концентрировать усилия на укреплении обороны на юге Украины, но также продолжала атаковать украинские позиции в Донецкой области.

"За последние 30 дней наступление России на город Бахмут было ее самым успешным направлением на Донбассе, однако за это время России удалось продвинуться всего на 10 км. На других участках Донбасса, где Россия пыталась прорваться, ее силы за эти 30 дней не продвинулись более чем на 3 км – почти наверняка значительно меньше запланированного. Несмотря на продолжающееся интенсивное использование артиллерии в этих районах, Россия не смогла создать боеспособную боевую пехоту в достаточном количестве, чтобы обеспечить более существенное продвижение вперед", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Великобритания, Донецкая область, война России против Украины
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