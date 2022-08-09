Оккупанты на самом успешном для себя направлении на Донбассе за месяц продвинулись всего на 10 км – британская разведка

В ведомстве отметили, что на выходных Россия продолжала концентрировать усилия на укреплении обороны на юге Украины, но также продолжала атаковать украинские позиции в Донецкой области.

"За последние 30 дней наступление России на город Бахмут было ее самым успешным направлением на Донбассе, однако за это время России удалось продвинуться всего на 10 км. На других участках Донбасса, где Россия пыталась прорваться, ее силы за эти 30 дней не продвинулись более чем на 3 км – почти наверняка значительно меньше запланированного. Несмотря на продолжающееся интенсивное использование артиллерии в этих районах, Россия не смогла создать боеспособную боевую пехоту в достаточном количестве, чтобы обеспечить более существенное продвижение вперед", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 9 August 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/6PcEp9eX14 — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) August 9, 2022