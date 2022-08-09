Украинские военные обезвредили две разведгруппы оккупантов – Генштаб ВСУ

"Наши защитники обезвредили разведывательные группы в районах Великой Новоселки и Времевки", – говорится в сообщении.
Также на новопавловском и запорожском направлениях войска РФ обстреляли районы населенных пунктов Владимировка, Павловка, Орехов, Шевченко, Гуляйпольское, Новоданиловка, Степногорск, Ольговское, Каменское и Новоселка. Авиаудары зафиксированы у Великой Новоселки, Щербаков и Новоселки.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.