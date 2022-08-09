Украинские военные обезвредили две разведгруппы оккупантов – Генштаб ВСУ

ВСУ обезвредили разведгруппы в районе Великой Новоселки и Времевки Фото: EPA

"Наши защитники обезвредили разведывательные группы в районах Великой Новоселки и Времевки", – говорится в сообщении.

Также на новопавловском и запорожском направлениях войска РФ обстреляли районы населенных пунктов Владимировка, Павловка, Орехов, Шевченко, Гуляйпольское, Новоданиловка, Степногорск, Ольговское, Каменское и Новоселка. Авиаудары зафиксированы у Великой Новоселки, Щербаков и Новоселки.

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